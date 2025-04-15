13 тыс подростков трудоустроятся летом в Иркутской области

15 апреля в Иркутске обсудили вопросы взаимодействия филиалов Кадрового центра Приангарья с муниципалитетами по трудоустройству населения на совещании с участием заместителей мэров по социальным вопросам.
— В рамках обсуждения особое внимание было уделено летней занятости несовершеннолетних, которая не только помогает в профилактике правонарушений, но и дает подросткам возможность внести вклад в развитие своих городов и поселков, — говорится в сообщении властей области.
Стоит отметить, что летом 2025 года устроиться на работу планируют 13 тысяч подростков. Это, к слову, не только поможет в профилактике правонарушений, но и позволит молодежи внести вклад в развитие своих городов и поселков.
В рамках совещания муниципалитетам рекомендовано взаимодействовать с Кадровым центром, чтобы максимально эффективно использовать возможности трудоустройства, особенно в преддверии летнего сезона.