Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 31 мая по 29 июня 2025

Стали известны даты очередного Платоновского фестиваля. Форум искусств пройдет в Воронеже с 31 мая по 29 июня. Программа по традиции будет состоять из музыкальной, театральной, визуальной, литературной и образовательной частей, сообщила 15 апреля фестивальная дирекция Воронежской области.
Откроется Платоновфест 31 мая представлением уличных театров в парке «Алые паруса», в этот и на следующий день постановки под открытым небом покажут воронежцам 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Самары, Нижнего Новгорода.
В театральной программе спектакли представят труппы из Армении, Беларуси, Колумбии, Бразилии и России (в частности, приедут «Мастерская Петра Фоменко» и Московский театр имени Маяковского).
В музыкальной программе выступят не только российские, но и исполнители из Южной Кореи и Японии.
Опен-эйры будут: под стенами замка Ольденбургских, на Петровской набережной, в меловом карьере Белый колодец (там выступят музыканты из Ганы, Кубы, Сербии).
Зрителей Платоновфеста ждут выставки, а также творческие встречи, мастер-классы, открытые диалоги с писателями, режиссерами, которые можно будет посетить бесплатно. На Советской площади традиционно пройдет книжная ярмарка и эстафета-чтение. Участники прочитают рассказ Андрея Платонова «Одухотворенные люди».
— А еще гостей форума ждет музыкальный сюрприз и открытие новой площадки для опен-эйра, — не раскрыла секрет дирекция.