Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 31 мая по 29 июня 2025

Откроется Платоновфест 31 мая представлением уличных театров в парке «Алые паруса», в этот и на следующий день постановки под открытым небом покажут воронежцам 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Самары, Нижнего Новгорода.