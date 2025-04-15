В Уфе запустят сезонные автобусные маршруты для садоводов

№ 111 «Автовокзал Южный г. Уфа — с. Кармасан» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:30, 18:10, с о. п. «Кармасан» 10:00, 19:40 по субботам и воскресеньям;
№ 111к «Автовокзал Южный г. Уфа — Сады “Факел” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:30, 18:30, с о. п. “СНТ “Факел” 09:30, 19:30 по субботам и воскресеньям;
№ 113к «Автовокзал Южный г. Уфа — СНТ “Бачурино” рейсы со временем отправления с Южного АВ 15:30, с о. п. “СНТ “Бачурино” 16:30 по субботам и воскресеньям;
№ 114 «Автовокзал Южный г. Уфа — Сады Юматово» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:35, 18:25, с о. п. «Сады “Юматово” 09:45, 19:35 по субботам и воскресеньям;
№ 117 «Автовокзал Южный г. Уфа — СНТ “Родник” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:00, 11:00, 15:00, 18:00, с о. п. “СНТ “Родник” 09:10, 12:10, 16:10, 19:10 ежедневно;
№ 117к «Автовокзал Южный г. Уфа — с. Первушино» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:20, 17:50, с о. п. «Первушино» 09:35, 19:05 по субботам и воскресеньям;
№ 120 «Автовокзал Южный г. Уфа — д. Новомусино» рейсы со временем отправления с Южного АВ 8:00, 11:20, 14:10, 17:50, с о. п. «д. Новомусино» 09:30, 12:45, 15:35, 19:15 ежедневно;
№ 120к «Автовокзал Южный г. Уфа — Сады “УАИ” рейсы со временем отправления с Южного АВ 13:10, с о. п. “Сады “УАИ” 14:30 по субботам и воскресеньям;
№ 123 «Автовокзал Южный г. Уфа — СНТ “Лесная Поляна” рейсы со временем отправления с Южного АВ 09:00, 18:15, с о. п. “Сады “Лесная поляна” 09:45, 19:00 по субботам и воскресеньям;
№ 125 «Автовокзал Южный г. Уфа — с. Федоровка Ферма» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:10, 17:50, с о. п. «Федоровка» 09:20, 18:50 по субботам и воскресеньям;
№ 126 «Автовокзал Южный г. Уфа — П/т Автомобилист» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:25, 13:50, 18:20, с о. п. «Автомобилист» 09:35, 15:00, 19:30 по субботам и воскресеньям;
№ 128 «Автовокзал Северный г. Уфа — д. Новые Карашиды» рейсы со временем отправления с Северный АВ г. Уфа 08:30, 18:05 ежедневно, с ост. «Новые Карашиды» 09:35, 19:20 ежедневно;
№ 132 «Автовокзал Северный г. Уфа — с. Федоровка Ферма» рейсы со временем отправления с Северного АВ 09:00, 17:20 по субботам и воскресеньям, с ост. «с. Федоровка» 10:15, 18:35 по субботам и воскресеньям;
№ 135 «Автовокзал Южный г. Уфа — Сады Демские» рейсы со временем отправления с ост. «Южный АВ» 08:30, 18:20, с о. п. «Сады “Демские” 09:25, 19:20 по субботам и воскресеньям;
№ 139 «Автовокзал Северный г. Уфа — д. Тикеево» рейсы со временем отправления с Северного АВ 07:15, 12:00 по субботам и воскресеньям, 08:45 по будням, 17:35 ежедневно и с ост. «с. Тикеево» 09:15, 14:15 по субботам и воскресеньям, 10:30 по будням, 19:35 ежедневно;
№ 150 «Автовокзал Южный г. Уфа — с. Балагушево» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:20, 16:40, с о. п. «Балагушево» 09:45, 18:10 по субботам и воскресеньям;
№ 152 «Автовокзал Южный г. Уфа — СНТ Нарат» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:10, 17:00, с о.п. «СНТ “Нарат” 09:50, 18:40 по субботам и воскресеньям;
№ 154 «Автовокзал Южный г. Уфа — с. Александровка» рейсы со временем отправления с Южного АВ 07:45, 17:30, с о. п. «Александровка» 09:20, 19:05 по субботам и воскресеньям;
№ 156 «Автовокзал Южный г. Уфа — Сады “Каряка” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:00, 16:30, с о.п. “Сады “Каряка” 09:20, 17:50 по субботам и воскресеньям;
№ 157 «Автовокзал Южный г. Уфа — д. Фомичево» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:05, 18:00, с о. п. «Фомичево» 09:17, 19:22 по субботам и воскресеньям.