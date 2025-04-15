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Жителей Башкирии предупреждают о сильном ветре

В МЧС Башкирии предупредили об усилении ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются неблагоприятные природные явления. О них предупреждает МЧС республики.

Согласно прогнозу синоптиков, 16 апреля ожидается усиление ветра с порывами до 15−20 м/с в отдельных районах. Погода будет характеризоваться переменной облачностью с небольшими дождями, более интенсивными в северных районах.

Температурный режим сохранится в пределах +2…+17°C, при этом в южных районах возможны ночные заморозки до −3°C. В утренние часы на дорогах вероятно образование дымки с ухудшением видимости до 1−2 км.

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