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Появились фото из шахты в Ростовской области, где завалило рабочих

В шахте в Белокалитвинском районе, где произошло обрушение, задействовано 68 спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В шахте «Садкинская» под завалами на глубине 125 метров, по предварительным данным, все еще остаются двое рабочих. Сейчас на месте работают спасатели. Кадрами с места ЧП поделились в МЧС по Ростовской области.

Напомним, в шахте «Садкинская», что в Белокалитвинском районе, утром во вторник произошел обвал породы. В это время там находились 75 рабочих. Их сразу же подняли на поверхность. Однако о судьбе двух шахтеров все еще неизвестно.

Сейчас на месте работают 68 спасателей, также привлечено 17 единиц техники. В том числе задействованы два отделения горноспасателей МЧС в составе 16 человек и двух спецмашин.