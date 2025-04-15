Вакансии программиста и слесаря стали самыми высокооплачиваемыми в Иркутске

— На втором месте по уровню дохода в Иркутске — вакансия слесаря-агрегатчика с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц. Работодатель предлагает официальное оформление, график 5/2 и помощь с переездом в Иркутск. Требуется опыт от один года, работа связана с диагностикой, ремонтом и обслуживанием техники. Предусмотрен испытательный срок и стабильная загрузка, — рассказывают представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.