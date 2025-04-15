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Вакансии программиста и слесаря стали самыми высокооплачиваемыми в Иркутске

Программисту в Иркутске предлагают зарплату от 150 до 200 тыс руб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для Иркутска составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на апрель 2025 года. В этом месяце лидером стал 1С-программист с зарплатой от 150 до 200 тыс. рублей. Работодатели готовы предложить переезд в другой город или удаленный формат, официальное оформление и интересные проекты. Главное условие — опыт от 3 лет.

— На втором месте по уровню дохода в Иркутске — вакансия слесаря-агрегатчика с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц. Работодатель предлагает официальное оформление, график 5/2 и помощь с переездом в Иркутск. Требуется опыт от один года, работа связана с диагностикой, ремонтом и обслуживанием техники. Предусмотрен испытательный срок и стабильная загрузка, — рассказывают представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Третью строчку тоже занимает 1С-разработчик, но с зарплатой от 130 тыс. рублей. Вакансия подойдет тем, кто хочет работать в Иркутске: компания предлагает корпоративное обучение и карьерный рост. Четвертое место — у специалиста по пищевой безопасности (от 120 тыс. рублей). А замыкает топ-5 руководитель направления по энергетике с аналогичным доходом.