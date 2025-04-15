В Калининграде форум молодых исследователей собрал 500 участников

«Этот форум мы проводим не только для самих ученых, но и для себя. Сегодня мы строим грандиозный кампус “Кантиана” в рамках нацпроекта “Молодежь и дети”, где важнейшее место займет кластер Медбио. В одном инновационном и междисциплинарном пространстве будут трудиться вместе медики, биологи, химики и экологи. Для технологического суверенитета, решения глобальных вызовов — это важнейшая академическая задача: создавать все условия для развития проектов. Для этого необходимы как инфраструктура, так и такие масштабные научные события как Химбиоseasons», — отметил на открытии мероприятия и.о. ректора БФУ Максим Демин.