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В Калининграде форум молодых исследователей собрал 500 участников

Организаторы расширили перечень секций форума до 14.

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Всероссийский форум молодых исследователей Химбиоseasons-2025 открылся в Калининграде на базе Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«В этом году международная площадка собрала рекордное число участников — более 500 школьников, студентов, аспирантов и именитых ученых из России, Беларуси, Болгарии, Индии, Казахстана, Киргизии, Люксембурга, Сирии и Узбекистана», — говорится в сообщении пресс-службы.

В этом году организаторы расширили перечень секций форума до 14 — запланированы лекции, доклады, постерные сессии по физиологии, нейробиологии, биоинженерии и биоинформатики, химии, экологии, медицины, стоматологии и т. д. По результатам проведения конференции будет опубликован и зарегистрирован в РИНЦ сборник тезисов докладов, уточнили в пресс-службе.

«Этот форум мы проводим не только для самих ученых, но и для себя. Сегодня мы строим грандиозный кампус “Кантиана” в рамках нацпроекта “Молодежь и дети”, где важнейшее место займет кластер Медбио. В одном инновационном и междисциплинарном пространстве будут трудиться вместе медики, биологи, химики и экологи. Для технологического суверенитета, решения глобальных вызовов — это важнейшая академическая задача: создавать все условия для развития проектов. Для этого необходимы как инфраструктура, так и такие масштабные научные события как Химбиоseasons», — отметил на открытии мероприятия и.о. ректора БФУ Максим Демин.