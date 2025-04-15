Создан дешевый композитный термоэлектрик на базе минерала скуттерудита

В рамках предложенного ими подхода скуттерудит можно получить из смеси индия, кобальта и сурьмы при помощи индукционной плавки, после чего измельченный рукотворный минерал смешивается с порошком из оксида цинка и спекается при высокой температуре. В результате этого возникает композитный материал, отличающийся высокой прочностью и эффективностью преобразования тепла в электрический ток.