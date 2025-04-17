Образцовые торговые предприятия

Народный комиссариат торговли СССР разработал мероприятия по улучшению обслуживания потребителей в магазинах и столовых. В частности, наркомторгам союзных республик предложено приступить к созданию образцовых торговых предприятий. Для этого выделяются крупные магазины и столовые, наиболее благоустроенные и располагающие лучшими помещениями. Они будут тщательно отремонтированы, снабжены необходимым инвентарём и укомплектованы наиболее квалифицированными работниками.