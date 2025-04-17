Образцовые торговые предприятия

Народный комиссариат торговли СССР разработал мероприятия по улучшению обслуживания потребителей в магазинах и столовых. В частности, наркомторгам союзных республик предложено приступить к созданию образцовых торговых предприятий. Для этого выделяются крупные магазины и столовые, наиболее благоустроенные и располагающие лучшими помещениями. Они будут тщательно отремонтированы, снабжены необходимым инвентарём и укомплектованы наиболее квалифицированными работниками.
В апреле — сентябре организуется более 2300 таких магазинов и свыше 1100 столовых.
Принимаются меры к упорядочению работы рынков. Будут отремонтированы торговые и складские помещения. Улучшается бытовое обслуживание приезжающих на рынки колхозников. Создаются 58 образцовых рынков.