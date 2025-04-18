«В далёкой Москве уже написан и подписан приказ о завершении борьбы на этом побережье»

Днём раньше на соседнем участке фронта выход к морю ознаменовался стихийно возникшим салютом, который совпал по времени с одним из московских салютов. Здесь, на этом клочке земли, выход к морю означал полную победу над окружёнными немцами, последний их час. И вот ещё день, а всё небо над побережьем в цветных дугах ракет, и в воздухе, уже не сотрясаемом гулом боя, немолчно висит тонкий и длинный свист, напоминающий звук летящей мины. То там, то там раскатисто и многоголосо возникает «ура», хотя это уже не тот грозный и особенный клич атаки, который раздавался здесь часом раньше. Это «ура» — праздничное, весёлое, как на больших наших торжествах. Шёл, шёл, воевал, воевал русский воин, защитник Родины-матери, и вот уже впереди не фронт, а море, в котором плавают обломки подручных переправочных средств, на которых остатки немецких войск из одного «котла» пытались перебраться в другой, — бочки, автомобильные скаты, доски. И когда смотришь на запылённые, усталые, с подтёками пота, но освещённые радостным волнением лица бойцов, идущих от моря навстречу нам по этой земле, что ещё вся дымится неулёгшейся сыпью боя, приходят на память картины сенокосной страды. Вот человек прошёл с неослабным напряжением всех мышц широкий и длинный прокос, подбил пяткой косы последние клочья травы в конце его и, закинув косу на плечо, идёт обратно, чтобы начать новый ряд.