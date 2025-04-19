Театр «Лисички»
Московский театр драмы показал пьесу Лилиан Хеллман «Лисички». Это вторая пьеса американского драматурга, которую увидели советские зрители. По манере письма, по своему построению, по отбору средств для характеристики персонажей «Лисички» близки русской драматургии. В «Лисичках» мы видим энергичный и крупный почерк писателя, которого многому научил Горький.
Время действия — 1900 год, место действия — американский городок «далеко на юге». Один из персонажей пьесы, Бен Хаббарт, говорит о счастье: «Это было мечтой моей жизни — схватить!» Для семейства Хаббарт молодой век принёс запах больших барышей, запах, сводящий с ума. «Лисички» вышли на дорогу всем лисьим семейством — здесь братья Оскар и Бен Хаббарт, их сестра Реджина, сын Оскара — Лео. Они увидели будущее — это машины, которые надо привезти к хлопку, к цветущим кустам и неграм, умеющим работать дёшево. Новый мир открылся им. Они дружно завиляли хвостами перед Мэршаллом, миллионером из Чикаго, — Мэршалл поможет им построить текстильную фабрику. Но вот они не поделили будущие барыши и вцепились зубами друг в друга, готовые пролить «семейную» лисью кровь…
В круг «лисичек» она вводит и людей иного внутреннего склада. Вот Гораций, муж Реджины, который не хочет нести в мир зло. Вот Берди, жена Оскара, кроткий, несчастный человек, израненный и униженный «лисичками». И вот, наконец, Александра, дочь Горация и Реджины, сама молодость во всей её чистой силе, — Александра, которая бросает дом «лисичек» и уходит из него. Постепенно раскрывается главная тема пьесы. Мы узнаём её в лицо: это — тема зла и борьбы за очищение мира. Это — тема насилия и добра, алчности и чистоты, предательства и справедливости, тема, где борются большие страсти и человеческие чувства. Самый крупный персонаж среди «лисичек», безусловно, Реджина. Хеллман храбро и интересно подводит её к Вассе Железновой — американская дама во многом откровенно похожа на героиню горьковской пьесы. На сцене незримо присутствует смерть, которую стремятся впустить в дом и ждут, как сообщницу. Здесь нет грубого купеческого убийства с отравлением и сообщниками. Реджина убивает мужа, если можно так сказать, элегантно, с высокомерной жестокостью. Но по сосредоточенности и силе злой воли она и тут заставляет вспомнить Вассу Железнову.
Реджину играет К. Половикова. Это — интересная работа актрисы. Половикова ощутила и передала зрителю ум Реджины, её властность. Роль сделана очень театрально, на интонациях рельефных, значительных, решительно не допускающих простой, «интимной» речи. Реджина не только властна, она хитра, увёртлива — вот её козырные карты.
Логичность изменяет Половиковой лишь в последнем акте, когда Реджина, отойдя от умирающего мужа, начинает торг с братьями. Здесь её поза кажется ложной, интонациям не веришь — это слишком пышно, слишком театрально, чтобы стоять рядом со смертью.
Ф. Раневская известна нам как характерная актриса с необычайно развитым чувством иронии. Но в «Лисичках» мы увидели совершенно новую для нас актрису. Раневская играет Берди, жену Оскара Хаббарта. Актриса с сильными, ироничными, страстными характеристиками открывает в себе совершенно новые свойства. Мы видим кротость Берди, её восторженность. Как легко этому человеку быть счастливым! Она радуется вниманию Мэршалла, каждому приветливому слову, возможности играть на рояле, случайной доброте. Раневская увлечённо показывает Берди — вот, смотрите, какой милый, какой хороший человек!
Горация Гидденса играет С. Вечеслов. Это роль, сделанная в сдержанной, благородной манере. Вечеслов не обременяет зрителя признаками тяжкой болезни Горация, но вам ясно, что это — смертельно больной человек. Свою обречённость он переносит с достоинством. Вечеслов нашёл точные, строгие краски, чтобы показать ум Горация, стойкость «доброй воли», новое понимание мира, которое пришло к нему. В тяжко больном человеке вы ощущаете внутреннюю силу. Он борется с «лисичками» до своего смертного часа.
Луч света, луч правды и веры направлен в пьесе на Александру, дочь Горация и Реджины. Ей семнадцать лет. В начале пьесы это весёлая девочка. В последнем акте она говорит матери обличительные слова. Жизнь коснулась её, она увидела зло. Она поняла, что «есть люди, которые пожирают всё живое, а другие наблюдают сложа руки». Наблюдать, сложа руки, она больше не хочет. В. Орлова, играющая Александру, сразу подкупила зрителя поэтичностью. Но образ мог бы быть крупнее, содержательнее, богаче по краскам.
Излишне «акцентированы» и суетливы мужчины Хаббарт — Оскар, Бен и Лео. Их играют Г. Кириллов, М. Орлов и А. Кашкин. Оскар сделан одной краской, с утомительно однообразной «волчьей» повадкой. Наиболее выразителен и «достоверен» Бен.
Пьесу поставила режиссёр Е. Страдомская. В спектакле есть внутренняя стройность и цельность. Отлично передана атмосфера, самый воздух дома, — здесь помог режиссёру и художник В. Рындин, удачно оформивший спектакль. Хорошо почувствовал режиссёр напряжение борьбы, грозные глухие толчки, колеблющие эти уютные стены.
Театр драмы показал нам работу вдумчивую и содержательную.
Татьяна ТЭСС