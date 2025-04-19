В круг «лисичек» она вводит и людей иного внутреннего склада. Вот Гораций, муж Реджины, который не хочет нести в мир зло. Вот Берди, жена Оскара, кроткий, несчастный человек, израненный и униженный «лисичками». И вот, наконец, Александра, дочь Горация и Реджины, сама молодость во всей её чистой силе, — Александра, которая бросает дом «лисичек» и уходит из него. Постепенно раскрывается главная тема пьесы. Мы узнаём её в лицо: это — тема зла и борьбы за очищение мира. Это — тема насилия и добра, алчности и чистоты, предательства и справедливости, тема, где борются большие страсти и человеческие чувства. Самый крупный персонаж среди «лисичек», безусловно, Реджина. Хеллман храбро и интересно подводит её к Вассе Железновой — американская дама во многом откровенно похожа на героиню горьковской пьесы. На сцене незримо присутствует смерть, которую стремятся впустить в дом и ждут, как сообщницу. Здесь нет грубого купеческого убийства с отравлением и сообщниками. Реджина убивает мужа, если можно так сказать, элегантно, с высокомерной жестокостью. Но по сосредоточенности и силе злой воли она и тут заставляет вспомнить Вассу Железнову.