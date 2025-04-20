Красота хореографических композиций

Балет «Раймонда»
(ПРЕМЬЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР).
Балет «Раймонда» А. Глазунова впервые был поставлен М. Петипа в 1898 году на сцене петербургского Мариинского театра. С тех пор он прочно вошёл в репертуар и Мариинского, и Большого театров. В Москве балет неоднократно ставился А. Горским, в 1900 году повторившим петербургскую постановку, а впоследствии самостоятельно сочинившим новые танцы и мизансцены.
Партитура балета полна поэзии и романтики, средневековый сюжет его претворён Глазуновым в большую симфоническую легенду. Образ самой Раймонды, чистый и поэтический, дал возможность композитору создать глубокие по настроению, лирические вариации и адажио. Мир средневекового Запада и мир Востока контрастно передан Глазуновым то в могучих и строгих ритмах, то в пряных и зловещих мелодиях.
Наиболее уязвимым местом «Раймонды» является написанное Л. Пашковой и М. Петипа либретто, исключительно скудное своим драматическим содержанием. Образы действующих лиц в нём не развиваются, и вся вторая половина балета сводится к чисто зрелищному, дивертисментному показу классических и характерных танцев.
В настоящее время «Раймонда» возвращена на сцену Большого театра. Балетмейстер, заслуженный артист Л. Лавровский, поставил своё имя и как редактор либретто Пашковой и Петипа (почему-то не упоминаемых на афише), и как постановщик спектакля, с указанием, что он сохранил фрагменты танцевальных композиций его замечательных предшественников М. Петипа и А. Горского. Новая редакция либретто отличается от первоначальной только лишь тем, что Лавровский внёс известную ясность в те сцены первого акта, которые раньше страдали неубедительностью, случайностью. Эта работа над развитием сценического действия «Раймонды» проделывалась и раньше, в частности когда была устранена фигура «белой дамы» — привидения, якобы руководившего судьбой Раймонды.
Ему удалось заменить привычные балетные штампы «немых разговоров» осмысленными жестами и взаимоотношениями героев спектакля. С большим тактом он переделал танцы прежних редакций (за исключением, может быть, невольно вспоминающегося красивого крестьянского вальса), сохранив всё то, что считается лучшими творениями и Петипа, и Горского. Можно только пожалеть, что роли де Бриена и Абдерахмана по-прежнему разрешены не в танцевальном плане.
Партию Раймонды (в двух составах) исполняют заслуженные артистки М. Семёнова и С. Головкина.
М. Семёнова по справедливости считается одной из лучших исполнительниц балета Глазунова. Она соединяет в своём танце и горделивую осанку, и лирический трепет, и грацию. В спектакле она даёт последовательное развитие переживаний и настроений своей героини, оставаясь всё время в рамках строгих требований классического танца. Её вращательные движения по диагонали и туры по кругу покоряют своей силой и безупречны по музыкальности исполнения.
С. Головкина создала яркий и привлекательный образ Раймонды. Ей присущи чистота и сила в исполнении самых трудных вариаций. Во всём чувствуются и настоящий блеск классической техники, и глубокое понимание образа. Эта работа — свидетельство успеха Головкиной.
Точно так же балет имеет двух исполнителей партии де Бриена — заслуженных артистов М. Габовича и В. Преображенского. Образ благородного рыцаря, утверждающего своё право на любовь и счастье, создаёт М. Габович. Его движения хорошо сочетают и мужественность воина, и романтическую влюблённость. По своим внешним данным В. Преображенский очень подходит к партии де Бриена, он красив и пластичен, хотя и проводит её в более традиционной манере.
Большой интерес вызывает выступление народного артиста А. Ермолаева в партии Абдерахмана. Превосходный классический танцовщик показал себя ещё и в новом качестве выразительного драматического актёра. Роль Абдерахмана он играет с огромной силой темперамента, мимическими приёмами раскрывая внутренний мир деспотичной натуры, ослеплённой страстью к Раймонде. Очень хорошо драматизировано адажио Раймонды и Абдерахмана, прекрасно исполняемое Семёновой с Ермолаевым.
Партии подруг мягко и пластично танцевали М. Боголюбская и Л. Черкасова, вариации в картине видений исполнили Г. Петрова и В. Лопухина. «Сарацинский танец», полный необузданной силы, хорошо провели Е. и Г. Фарманянц. Характерные танцовщики В. Галецкая и С. Корень в «Испанском танце» буквально захватывают зрителей темпераментным исполнением. С большой грацией танцует мазурку Я. Сангович в паре с С. Корень. Хорошо проходит «Венгерский танец», показанный С. Звягиной, Л. Саловой, Б. Борисовым и Г. Тарабановым. К сожалению, совсем бледное впечатление производит «Танец с палками». Ему так не хватает воинственного пыла, присущего этой пляске белуджей, показанной перед войной на фестивале народного танца в Москве. Знаменитая вариация «Четырёх кавалеров», проведённая Ю. Гофманом, Ю. Кондратовым, М. Габовичем и А. Царманом, исключительно хороша по своему рисунку, но ещё недостаточно отделана и стройна с точки зрения ансамбля.
Спектакль «Раймонда» идёт в оформлении художника С. Кобуладзе. Известный график, автор прекрасных иллюстраций к «Витязю в тигровой шкуре» Шота Руставели, Кобуладзе впервые оформляет балет. Как театральный художник он ещё не овладел сложным искусством сценического балетного костюма и умением так строить декоративный фон, чтобы не пропадала и не поглощалась красота хореографических композиций. Нет в декорациях Кобуладзе и ясного чувства эпохи, стиля и места действия балета. Дирижирует оркестром народный артист Ю. Файер.
Итак, после возобновления балета «Жизель» Большой театр показал свою вторую работу этого сезона в области хореографического наследия — «Раймонду».
Московский балет художественно окреп за эти годы и вырос, он подготовлен к решению более сложных и смелых творческих задач, нежели реставрация старых балетов, пусть и самая бережная, по пути которой идёт балетная труппа Большого театра.
Мих. ДОЛГОПОЛОВ