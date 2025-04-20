Красота хореографических композиций

Партии подруг мягко и пластично танцевали М. Боголюбская и Л. Черкасова, вариации в картине видений исполнили Г. Петрова и В. Лопухина. «Сарацинский танец», полный необузданной силы, хорошо провели Е. и Г. Фарманянц. Характерные танцовщики В. Галецкая и С. Корень в «Испанском танце» буквально захватывают зрителей темпераментным исполнением. С большой грацией танцует мазурку Я. Сангович в паре с С. Корень. Хорошо проходит «Венгерский танец», показанный С. Звягиной, Л. Саловой, Б. Борисовым и Г. Тарабановым. К сожалению, совсем бледное впечатление производит «Танец с палками». Ему так не хватает воинственного пыла, присущего этой пляске белуджей, показанной перед войной на фестивале народного танца в Москве. Знаменитая вариация «Четырёх кавалеров», проведённая Ю. Гофманом, Ю. Кондратовым, М. Габовичем и А. Царманом, исключительно хороша по своему рисунку, но ещё недостаточно отделана и стройна с точки зрения ансамбля.