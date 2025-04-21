«Две главные доли — для двух сыновей»

Из первой муки, по обычью старинному,

Хозяйка в печи каравай испекла.

Был вечер, и пламя свечи стеариновой.

Металось над жёлтой клеёнкой стола.



Пока в полутьме грохотала ухватами,

Метёлкой сметала с испода золу,

Семья собиралась, шумела за хатою,

Скрипела дверьми и садилась к столу.