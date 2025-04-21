«Каравай»
Ан. СОФРОНОВ
Из первой муки, по обычью старинному,
Хозяйка в печи каравай испекла.
Был вечер, и пламя свечи стеариновой.
Металось над жёлтой клеёнкой стола.
Пока в полутьме грохотала ухватами,
Метёлкой сметала с испода золу,
Семья собиралась, шумела за хатою,
Скрипела дверьми и садилась к столу.
Потом каравай она пилкой зубчатою.
Разрезала ровно на восемь частей:
Себе, старику да невестке с внучатами,
Две главные доли — для двух сыновей.
Хрустела под лезвием корка пшеничная,
Румяна от жара, вкусна и нова;
Мука удалась золотая, отличная,
Смололи на совесть её жернова.
Две доли сыновьих остались нетронуты:
Одна — навсегда, а другая — пока.
Война не замолкнет далекими фронтами,
Где Шпрее, где Висла, где Одер-река.
Где старший сынок их, четырежды раненый,
Со шрамом на белой казачьей груди,
Идёт в этот вечер по чёрной Германии,
По старой привычке — всегда впереди.
И, может быть, в сумке буханка солдатская.
Из той же муки да армейских дрожжей.
За ужином делится равная, братская,
Товарищам сына на восемь частей.
И каждый в ней чувствует дали далёкие.
И шелест пшеницы в просторах степных,
Подруги тоскующей вздохи глубокие.
И русые кудри потомков своих…
Ребята ведь ждут — несмышлёные парубки,
Им всё поскорее, немедля давай!
Что батька вернётся, подымет их на руки.
И сядет к столу доедать каравай.