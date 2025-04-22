В те дни мы бережно укрывали памятник Ленину песком, землёй и досками… Затем снег первой блокадной зимы густо, плотно, надолго скрыл и землю, и доски вокруг памятника, и огромный, высокий, странной формы сугроб высился против Финляндского вокзала… Но, как в исступлённые дни штурма, так и в страшные, казавшиеся нескончаемыми дни голодной блокады, мы приникали к слову Ленина, как к живому источнику мужества и силы. Мне не забыть, как в 1942 году, в очень тяжёлые дни, собирались мы на политзанятия на заводе «Электросила», всего в нескольких километрах от немцев… Здесь были мастера, начальники цехов, партийные работники завода. Это были необычные политзанятия, мы не занимались на них историей, эти занятия были похожи больше всего на продолжительный, тихий митинг, мы говорили на них о наших днях и делах, о нашей войне, мы вчитывались в каждое слово сталинских речей и приказов, к 23 февраля 1942 г., например, часто — очень часто — обращались к Ленину… И, помню, когда мы читали его письмо к питерским рабочим «О голоде», почти невозможно было отделаться от ощущения, что он присутствует здесь, в этой комнате парткома, дрожащей от близких взрывов немецких снарядов и нашей контрбатарейной стрельбы, в комнате, где порой так отчётливо был слышен пулемёт, что мешал беседовать. Он присутствует здесь «как живой с живыми говоря» о самом главном, простом и злободневном… Ленин говорил прямо тем, кто сидел здесь, — старому производственнику мастеру Чертку, парторгу В. Скоробогатько, работнице Новиковой, молодому начальнику цеха Иконникову и многим другим, он говорил: «Питерские рабочие — малая часть рабочих России. Но они — один из лучших, передовых, наиболее сознательных, наиболее революционных, наиболее твёрдых, наименее податливых… на бесхарактерное отчаяние, на запугивание буржуазией отрядов рабочего класса и всех трудящихся России»…