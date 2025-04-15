На Майорке супруги задержаны за продажу кошек, привезенных из Беларуси и РФ

Так, на испанском острове супружескую пару задержали за нелегальную продажу тигров, леопардов, рысей и гиен. Диких кошек фигуранты продавали в интернете, выставляя ценник за некоторые экземпляры до 60 тысяч евро. При обыске у них дома обнаружили 19 особей, но еще было найдено и изъято свыше 40 ветеринарных паспортов.