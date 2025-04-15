На Майорке супруги задержаны за продажу кошек, привезенных из Беларуси и РФ

На Майорке за незаконную продажу диких кошек задержали супружескую пару. Полиция выяснила, что хищники были вывезены из Беларуси, России и других стран, сообщает пресс-служба местной полиции.
Так, на испанском острове супружескую пару задержали за нелегальную продажу тигров, леопардов, рысей и гиен. Диких кошек фигуранты продавали в интернете, выставляя ценник за некоторые экземпляры до 60 тысяч евро. При обыске у них дома обнаружили 19 особей, но еще было найдено и изъято свыше 40 ветеринарных паспортов.
— Установлено, что большинство выставленных на продажу хищников были привезены из Беларуси, России и Украины, — прокомментировали в пресс-службе.
В серой преступной схеме были задействованы также перевозчики и ветеринары. Покупателями были в основном иностранцы.
Задержанным супругам инкриминируют совершение преступлений против охраны природы, контрабанду, подделку документов и участие в преступной организации.
Тем временем синоптики сказали, что в Беларусь будет поступать пыль с африканского континента — что ждать белорусам.
Кстати, ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси: «Бесчинство зимы заканчивается».