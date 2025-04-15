В Москве воздух может прогреться на Пасху до плюс 24 градусов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в предстоящее пасхальное воскресенье, 20 апреля, может подняться до плюс 24 градусов. Такой прогноз озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«В ночь с субботы на воскресенье в столице и по области на фоне переменной облачности и возможного кратковременного дождя ожидается до плюс 13 градусов, днем же мы ожидаем, что воздух может прогреться до плюс 24 градусов», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что погоду в столичном регионе на текущей неделе определяет преобладающее влияние антициклона. «Атмосферное давление будет повышенным, превышение средней суточной температуры над нормой увеличится от 3 градусов в понедельник до 8 градусов к выходным», — отметили в Гидрометцентре РФ. Впрочем, здесь заметили, что атмосферные фронты северных циклонов временами дотягиваясь до средней полосы, все же отметятся небольшими дождями.
Что же касается погоды на предстоящие сутки, то ночью воздух в столице на фоне прогреется до плюс 7 градусов, в центре мегаполиса до плюс 10 градусов. Днем в среду, 16 апреля, температура в Москве, по данным синоптиков, поднимется до 19−21 градуса выше нуля, по области — от плюс 16 до 21 градуса. Ветер прогнозируется южный со скоростью 3−8 м/с.