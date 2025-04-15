В Москве воздух может прогреться на Пасху до плюс 24 градусов

Он напомнил, что погоду в столичном регионе на текущей неделе определяет преобладающее влияние антициклона. «Атмосферное давление будет повышенным, превышение средней суточной температуры над нормой увеличится от 3 градусов в понедельник до 8 градусов к выходным», — отметили в Гидрометцентре РФ. Впрочем, здесь заметили, что атмосферные фронты северных циклонов временами дотягиваясь до средней полосы, все же отметятся небольшими дождями.