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Поездку в метро Алматы можно будет оплатить по-новому

В метрополитене Алматы с 16 апреля в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда по QR без подключения к интернету, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальном сайте акимата Алматы, для повышения качества услуг в сфере городского общественного транспорта в метрополитене Алматы с 16 апреля в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда.

Альтернативный способ оплаты позволяет пассажирам оплачивать проезд посредством QR-кода без подключения к сети интернет. Это решение разработано с учетом особенностей подземной инфраструктуры и направлено на повышение удобства пользования метро, сообщает ведомство.

Чтобы оплатить поездку по новому способу:

  • откройте приложение ONAY! на телефоне;
  • нажмите на кнопку QR-код внизу главной страницы;
  • выберите «Сгенерировать QR-код» — он будет создан даже при отсутствии связи;
  • поднесите QR-код к камере на турникете;
  • система проверит баланс и турникет откроется

Данная технология позволяет пассажиру регистрировать поездку с помощью динамически сгенерированного QR-кода, при этом доступ к интернету для мобильного приложения не требуется, приложение генерирует код в автономном режиме, отмечается в публикации.

Другими словами, если в привычном варианте статичный терминал генерирует QR и пользователь считывает его при помощи приложения — в данном случае в приложении генерируется QR и пассажир подносит его к камере для сканирования и получения доступа через турникет.

Алматинское метро ежедневно перевозит более 100 тыс. пассажиров, из которых порядка 65% оплачивают проезд при помощи единых транспортных и льготных карт ONAY!, сообщает акимат.

И напоминает, что оплатить проезд в метрополитене можно несколькими способами: с помощью жетона, банковской карты, проездной пополняемой смарт-картой метро, либо транспортной картой ONAY!. Все способы оплаты остаются доступными и будут действовать наряду с QR.

Наряду с этим для удобства пассажиров станции метро будут оснащены дополнительным оборудованием.