Поездку в метро Алматы можно будет оплатить по-новому

Как сообщается на официальном сайте акимата Алматы, для повышения качества услуг в сфере городского общественного транспорта в метрополитене Алматы с 16 апреля в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда.
Альтернативный способ оплаты позволяет пассажирам оплачивать проезд посредством QR-кода без подключения к сети интернет. Это решение разработано с учетом особенностей подземной инфраструктуры и направлено на повышение удобства пользования метро, сообщает ведомство.
Чтобы оплатить поездку по новому способу:
- откройте приложение ONAY! на телефоне;
- нажмите на кнопку QR-код внизу главной страницы;
- выберите «Сгенерировать QR-код» — он будет создан даже при отсутствии связи;
- поднесите QR-код к камере на турникете;
- система проверит баланс и турникет откроется
Данная технология позволяет пассажиру регистрировать поездку с помощью динамически сгенерированного QR-кода, при этом доступ к интернету для мобильного приложения не требуется, приложение генерирует код в автономном режиме, отмечается в публикации.
Другими словами, если в привычном варианте статичный терминал генерирует QR и пользователь считывает его при помощи приложения — в данном случае в приложении генерируется QR и пассажир подносит его к камере для сканирования и получения доступа через турникет.
Алматинское метро ежедневно перевозит более 100 тыс. пассажиров, из которых порядка 65% оплачивают проезд при помощи единых транспортных и льготных карт ONAY!, сообщает акимат.
И напоминает, что оплатить проезд в метрополитене можно несколькими способами: с помощью жетона, банковской карты, проездной пополняемой смарт-картой метро, либо транспортной картой ONAY!. Все способы оплаты остаются доступными и будут действовать наряду с QR.
Наряду с этим для удобства пассажиров станции метро будут оснащены дополнительным оборудованием.