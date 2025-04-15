В воронежском зоопарке появился валлийский баран

На Ранчо воронежского зоопарка поселился новый жилец. Валлийского барана подарил коллегам Московский зоопарк. Представителя швейцарской горной породы зовут Ваня. Ему еще нет и года. Он потрясающе пушистый — похож на плюшевую игрушку. А еще очень добродушный и общительный.