В воронежском зоопарке появился валлийский баран

На Ранчо воронежского зоопарка поселился новый жилец. Валлийского барана подарил коллегам Московский зоопарк. Представителя швейцарской горной породы зовут Ваня. Ему еще нет и года. Он потрясающе пушистый — похож на плюшевую игрушку. А еще очень добродушный и общительный.
— Ваня действительно уже успел очаровать всех сотрудников зоопарка и подружиться со своим соседом — козлом Леоном, — рассказали в учреждении.
Такую породу овец разводили из-за шерсти, настолько ее много. Так что питомцу дважды в год будут делать стрижку.