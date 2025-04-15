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В воронежском зоопарке появился валлийский баран

Новосела привезли из Москвы.

Источник: воронежский зоопарк

На Ранчо воронежского зоопарка поселился новый жилец. Валлийского барана подарил коллегам Московский зоопарк. Представителя швейцарской горной породы зовут Ваня. Ему еще нет и года. Он потрясающе пушистый — похож на плюшевую игрушку. А еще очень добродушный и общительный.

— Ваня действительно уже успел очаровать всех сотрудников зоопарка и подружиться со своим соседом — козлом Леоном, — рассказали в учреждении.

Такую породу овец разводили из-за шерсти, настолько ее много. Так что питомцу дважды в год будут делать стрижку.