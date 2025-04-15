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В Омске полиция и волонтеры ищут 16-летнюю школьницу

Вчера она ушла в школу и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

В Омске со вчерашнего дня ищут 16-летнюю школьницу. Ориентировки опубликовали полиция и отряд «Доброспас-Омск».

Вчера, 14 апреля, в 07:50 Алина ушла из дома на 1-й Марьяновской. Она направлялась в школу № 100, однако там она так и не появилась. Как сообщили в полиции, накануне девушка поссорилась со своей бабушкой.

Рост девушки — 160 см, худощавое телосложение. Она была одета в черную куртку-бомбер, черные джинсы, белую спортивную кофту и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией об Алине, просят позвонить в полицию по телефонам: 79−33−02, 102, 8−913−609−75−19 или в «Доброспас-Омск»: 8−999−470−10−08.