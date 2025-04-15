В Минске глава СВР Нарышкин сказал об интенсивном диалоге России и США

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Минске заявил, что между представителями России и США идет интенсивный диалог, пишет БелТА.
Так, глава СВР России сказал, что между Россией и США сейчас на разных уровнях идет довольно интенсивный диалог. При этом он назвал положительным уже сам факт контактов. И еще обратил внимание, что процесс резко контрастирует с ситуацией, которая складывалась при предыдущем американском президенте.
— Администрация президента Джо Байдена за четыре года в буквальном смысле до конца разрушила межгосударственные отношения между Россией и Соединенными Штатами, — прокомментировал он.
Сейчас же, по словам Нарышкина, со стороны Вашингтона чувствуется стремление понять и вникнуть в украинский кризис, его причины. Также глава СВР пояснил, что Россия дала согласие на предложение Трампа на 30-дневный мораторий на атаки по энергообъектам.
— Россия в полном объеме выполняет свои обязательства, но со стороны украинской армии об этом нельзя сказать. Практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России, — отметил он.
Еще Нарышкин указал, что власти Украины хотят военного продолжения конфликта. И что такие условия позволяют киевскому руководству оставаться «в своих кабинетах и не отвечать за преступные решения перед своим народом».
При этом во время визита в Беларусь Нарышкин еще назвал стратегические цели России после завершения конфликта. Глава СВР заявил, что они будут прежними. В частности, условиями мирного соглашения предусматривается безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, что означает отмену всех дискриминационных законов, принятых в 2014 году.
— Речь идет также о признании России в нынешних территориальных границах, — заключил он.
Ранее «Комсомолка» писала, что Лукашенко проводит встречу с главой СВР России Нарышкиным 15 апреля.
Еще Александр Лукашенко передал пожелания Владимиру Путину через главу СВР России Нарышкина.
После встречи белорусский лидер раскрыл детали переговоров с главой СВР России Нарышкиным.