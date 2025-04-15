В Минске глава СВР Нарышкин сказал об интенсивном диалоге России и США

Так, глава СВР России сказал, что между Россией и США сейчас на разных уровнях идет довольно интенсивный диалог. При этом он назвал положительным уже сам факт контактов. И еще обратил внимание, что процесс резко контрастирует с ситуацией, которая складывалась при предыдущем американском президенте.