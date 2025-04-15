В Казахстане за продажу мест на кладбищах введут наказание

Напомним, что в соответствии с Земельным кодексом РК, каждому умершему жителю или лицу без определённого места жительства полагается бесплатный участок под захоронение не менее 6 квадратных метров. Однако на практике нередко фиксируются случаи коммерческой перепродажи таких участков, особенно в крупных городах, где свободных мест на кладбищах становится всё меньше.