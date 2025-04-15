В Бресте супруги пойдут под суд за удаление тату, лазерную эпиляцию и массаж

В Бресте будут судить супружескую пару за нелегальные косметологические услуги, рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Фигурантами уголовного дела стала семейная пара брестчан, которым инкриминирует предпринимательскую деятельность без лицензии, спецразрешения и незаконное получение дохода в крупном размере.
Так, без лицензии супруги купили аппараты для косметологии и физиотерапии и стали осуществлять услуги, удаляя татуировки, делая вакуумный массаж и лазерную эпиляцию. Данные услуги относятся к работам и услугам лицензируемой медицинской деятельности.
В итоге, оказывая услуги без лицензии, супруги заработали более 328 тысяч белорусских рублей. Они полностью признали свою вину во время следствия и возместили весь ущерб.
Суд признал их виновными и оштрафовал на 2000 и 1000 базовых величин (по 84 тысячи и 42 тысячи белорусских рублей в апреле 2025-го) соответственно. Косметологические аппараты у них конфисковали.
Приговор еще может быть обжалован.
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