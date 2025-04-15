Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бресте супруги пойдут под суд за удаление тату, лазерную эпиляцию и массаж

В Бресте супруги-косметологи пойдут под суд, незаконно заработав 328 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте будут судить супружескую пару за нелегальные косметологические услуги, рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.

Фигурантами уголовного дела стала семейная пара брестчан, которым инкриминирует предпринимательскую деятельность без лицензии, спецразрешения и незаконное получение дохода в крупном размере.

Так, без лицензии супруги купили аппараты для косметологии и физиотерапии и стали осуществлять услуги, удаляя татуировки, делая вакуумный массаж и лазерную эпиляцию. Данные услуги относятся к работам и услугам лицензируемой медицинской деятельности.

В итоге, оказывая услуги без лицензии, супруги заработали более 328 тысяч белорусских рублей. Они полностью признали свою вину во время следствия и возместили весь ущерб.

Суд признал их виновными и оштрафовал на 2000 и 1000 базовых величин (по 84 тысячи и 42 тысячи белорусских рублей в апреле 2025-го) соответственно. Косметологические аппараты у них конфисковали.

Приговор еще может быть обжалован.

И мы писали, что в Беларуси сеть спа-салонов уклонилась от уплаты налогов на 1,1 млн рублей.

А еще на Майорке супруги задержаны за продажу кошек, привезенных из Беларуси и РФ.

Тем временем синоптики сказали, что в Беларусь будет поступать пыль с африканского континента — что ждать белорусам.