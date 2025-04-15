В ташкентском Музее истории прошли «Чтения Победы»

Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан.
Перед участниками выступили уроженец Алмалыка, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, а также известные артисты РУз — Мансур Ташматов, Абзал Рафиков, Анастасия Пенькова и Феруза Халдарова.
Речь шла о вкладе Узбекистана в общую победу: на фронт ушли около 2 млн человек, а в тылу работали перебазированные заводы, научные учреждения и творческие объединения. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных людей.
Прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма и других авторов.
Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан.