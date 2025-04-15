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В ташкентском Музее истории прошли «Чтения Победы»

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В ташкентском Музее истории прошли «Чтения Победы», приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Telegram-канал "Русский дом в Ташкенте"

Проект рассказывает молодежи о подвигах солдат и простых граждан.

Перед участниками выступили уроженец Алмалыка, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, а также известные артисты РУз — Мансур Ташматов, Абзал Рафиков, Анастасия Пенькова и Феруза Халдарова.

Речь шла о вкладе Узбекистана в общую победу: на фронт ушли около 2 млн человек, а в тылу работали перебазированные заводы, научные учреждения и творческие объединения. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных людей.

Прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Ильи Эренбурга, Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма и других авторов.

Проект рассказывает молодежи о великих подвигах солдат и простых граждан.