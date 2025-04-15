В ташкентском Музее истории прошли «Чтения Победы»

Речь шла о вкладе Узбекистана в общую победу: на фронт ушли около 2 млн человек, а в тылу работали перебазированные заводы, научные учреждения и творческие объединения. Во время войны в Ташкенте нашли спасение от голода и смерти тысячи эвакуированных людей.