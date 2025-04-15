Луковая шелуха, куркума, каркаде и другие натуральные ингредиенты для окрашивания яиц на Пасху

Выкрашенные в разные цвета и затейливо расписанные яйца — один из важнейших атрибутов праздничного пасхального стола. Сегодня производители предлагают множество различных красителей и наклеек. При этом самым безопасным и удобным вариантом по-прежнему остаются натуральные способы окрашивания яиц. Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой, куркумой, черникой, свеклой, как сделать их радужными, малахитовыми и сверкающими — в материале «Газеты.Ru».
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями.
Традиция красить яйца на Пасху насчитывает много веков. На Руси излюбленной помощницей хозяек издревле была луковая шелуха. Накануне Светлого Христового Воскресения ее заготавливали мешками. Шелуху укладывали в кастрюлю, сверху выкладывали яйца и заливали водой. Чем больше шелухи использовалось, тем насыщенней получался цвет.
В ХХ веке на помощь женщинам пришли искусственные красители — в таблетках, порошках, жидких эмульсиях. Они придавали скорлупе яркий химический цвет и частенько окрашивали белок. Есть такие яйца было не очень приятно.
Сегодня натуральность вновь в тренде, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» нутрициолог, психолог по расстройствам пищевого поведения, биохимик Анна Дивинская.
«Фантазия современных хозяек не знает границ: кто-то красит яйца соком ягод, кто-то — специями и приправами, кто-то — овощными и травяными отварами. Хит нескольких последних сезонов — это краснокочанная капуста, чай каркаде, вино и черника», — рассказала она.
Эксперт предлагает попробовать несколько популярных вариантов окрашивания натуральными красителями.
~Синий — краснокочанная капуста.~ Яйца получаются насыщенного синего или голубого цвета.
Как готовим:
* Мелко шинкуем 200 г капусты, заливаем 1 литром воды, варим минут 15.
~Желтый — куркума~
Как готовим:
* 3−4 ч. л. куркумы растворяем в 1 стакане воды, добавляем 1 ст. л. уксуса 9%, кладем яйца и варим 15 мин.
~Розовый — марена красильная~
Как готовим:
* Делаем отвар из 3 ч. л. морены и 1 литра воды.
~Фиолетовый — каркаде~
Как готовим:
* Заварить 3−4 ч. л. каркаде 1 стаканом кипятка. Настоять 15−20 минут, добавить 1 ст. л. уксуса 9%.
~Темно-фиолетовый — черника~
Как готовим:
* Можно использовать замороженную или свежую чернику. 200 г ягод складываем в сотейник и заливаем примерно 600 мл воды.
Оригинальные методики окраски яиц.
Как красиво и необычно покрасить яйца на Пасху, рассказала «Газете.Ru» шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская.
~Радуга~
Это самый простой способ сделать яйца разноцветными. Можно фантазировать вместе с детьми.
* Возьмите бумажные полотенца или большие бумажные салфетки.
~Малахитовые яйца~
* Для глубокого зеленого цвета с переливами малахита сварите яйца, добавив в 1,5 л воды 1 ст. л. куркумы и 40 г чайных цветков каркаде.
~Мерцающие бордовые яйца~
* Сварите яйца в красном полусладком или сладком вине до готовности и оставьте их в этом растворе еще на 8 часов.
~ «Яйца галактика»~
* Окрасьте яйца с помощью пищевого красителя в однородный темно-синий или черный цвет.
~Декупаж белком~
* Отварите яйца и охладите.
~Градиент~
* Налейте краситель в стакан, опустите в него яйцо и оставьте на 10 минут.
~Рисовая текстура~
* Хороший помощник в окрашивании яиц — рис. Чтобы получить необычную расцветку, положите в емкость или обычный целлофановый пакет рис, налейте внутрь жидкий пищевой краситель.
Полезные лайфхаки для покраски яиц.
Анна Дивинская рекомендует опробовать несколько интересных идей:
* Наклейте на яйца фигурные наклейки и покрасьте вместе с ними. С обсушенных яиц снимите наклейки — на их месте останутся белые отпечатки. Это будет очень красиво.
Как красить яйца на Пасху аллергикам.
Врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Подмосковья Наталья Попова рассказала, как лучше всего окрашивать яйца на Пасху аллергикам.
Важно избегать:
1. Искусственных красителей. Отложите в сторону краски с синтетическими добавками, особенно если у вас аллергия на химические вещества.
Выбирайте специальные пищевые красители без искусственных добавок и консервантов.
Полезные советы:
* Работайте в хорошо проветриваемом помещении.