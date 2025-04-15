Луковая шелуха, куркума, каркаде и другие натуральные ингредиенты для окрашивания яиц на Пасху

Выкрашенные в разные цвета и затейливо расписанные яйца — один из важнейших атрибутов праздничного пасхального стола. Сегодня производители предлагают множество различных красителей и наклеек. При этом самым безопасным и удобным вариантом по-прежнему остаются натуральные способы окрашивания яиц. Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой, куркумой, черникой, свеклой, как сделать их радужными, малахитовыми и сверкающими — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Выкрашенные в разные цвета и затейливо расписанные яйца — один из важнейших атрибутов праздничного пасхального стола. Сегодня производители предлагают множество различных красителей и наклеек. При этом самым безопасным и удобным вариантом по-прежнему остаются натуральные способы окрашивания яиц. Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой, куркумой, черникой, свеклой, как сделать их радужными, малахитовыми и сверкающими — в материале «Газеты.Ru».

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями.

Традиция красить яйца на Пасху насчитывает много веков. На Руси излюбленной помощницей хозяек издревле была луковая шелуха. Накануне Светлого Христового Воскресения ее заготавливали мешками. Шелуху укладывали в кастрюлю, сверху выкладывали яйца и заливали водой. Чем больше шелухи использовалось, тем насыщенней получался цвет.

В ХХ веке на помощь женщинам пришли искусственные красители — в таблетках, порошках, жидких эмульсиях. Они придавали скорлупе яркий химический цвет и частенько окрашивали белок. Есть такие яйца было не очень приятно.

Сегодня натуральность вновь в тренде, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» нутрициолог, психолог по расстройствам пищевого поведения, биохимик Анна Дивинская.

«Фантазия современных хозяек не знает границ: кто-то красит яйца соком ягод, кто-то — специями и приправами, кто-то — овощными и травяными отварами. Хит нескольких последних сезонов — это краснокочанная капуста, чай каркаде, вино и черника», — рассказала она.

Эксперт предлагает попробовать несколько популярных вариантов окрашивания натуральными красителями.

~Синий — краснокочанная капуста.~ Яйца получаются насыщенного синего или голубого цвета.

Как готовим:

* Мелко шинкуем 200 г капусты, заливаем 1 литром воды, варим минут 15.



* Яйца варим отдельно, затем кладем в капусту и даем покипеть 5 минут, после чего оставляем в кастрюле.



* Через час яйца станут голубыми, если держать 3−4 часа — синими.

~Желтый — куркума~

Как готовим:

* 3−4 ч. л. куркумы растворяем в 1 стакане воды, добавляем 1 ст. л. уксуса 9%, кладем яйца и варим 15 мин.



* Для более насыщенного цвета оставляем на час в растворе.

~Розовый — марена красильная~

Как готовим:

* Делаем отвар из 3 ч. л. морены и 1 литра воды.



* Опускаем туда сваренные яйца, варим минут 5, оставляем в растворе до желаемого цвета.

~Фиолетовый — каркаде~

Как готовим:

* Заварить 3−4 ч. л. каркаде 1 стаканом кипятка. Настоять 15−20 минут, добавить 1 ст. л. уксуса 9%.



* Опустить яйца в раствор. Выдержать 10−20 минут.



* Если хотите более насыщенный синий цвет — повторите процедуру.



* Учтите, что если держать яйца слишком долго в растворе каркаде, они станут серыми.

~Темно-фиолетовый — черника~

Как готовим:

* Можно использовать замороженную или свежую чернику. 200 г ягод складываем в сотейник и заливаем примерно 600 мл воды.



* Прокипятите, выньте ягоды, охладите, варите в отваре яйца около 10 минут, а затем оставьте их в нем на ночь.



* Цвет получится темно- фиолетовым.

Оригинальные методики окраски яиц.

Как красиво и необычно покрасить яйца на Пасху, рассказала «Газете.Ru» шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская.

~Радуга~

Это самый простой способ сделать яйца разноцветными. Можно фантазировать вместе с детьми.

* Возьмите бумажные полотенца или большие бумажные салфетки.



* Приготовьте пищевые краски — их можно купить в любом продуктовом магазине.



* Покройте салфетки небольшим количеством пищевых красок. Цвета наносятся в любом порядке.



* Следите, чтобы салфетка не сильно промокла от красок и не порвалась.



* Заверните заранее отваренные яйца, закрутив салфетки вверху.



* Намочите теплой водой завернутые яйца и, не разворачивая, отложите в миску.



* Дайте им полностью высохнуть и уберите салфетки. У вас получатся разноцветные, фантазийно окрашенные яйца.

~Малахитовые яйца~

* Для глубокого зеленого цвета с переливами малахита сварите яйца, добавив в 1,5 л воды 1 ст. л. куркумы и 40 г чайных цветков каркаде.



* Сразу после закипания воды добавьте 2 ст. л. уксуса. Варите еще 10 минут.



* Выключите плиту и оставьте яйца в растворе на 1−2 часа.



* Достаньте яйца и, смазав руки свежим яичным белком, натрите им скорлупу.



* Если у вас есть блестки или сусальное золото, можно растереть его также по скорлупе. Это придаст благородный блеск яйцам.



* После полного высыхания натрите яйца растительным маслом.

~Мерцающие бордовые яйца~

* Сварите яйца в красном полусладком или сладком вине до готовности и оставьте их в этом растворе еще на 8 часов.



* Выложите яйца на салфетку и дайте им высохнуть.



* Смазывать маслом их не надо, так как мерцание смотрится гораздо эффектней на матовом фоне.



* Благодаря осевшим на скорлупе кристалликам сахара яйца будут выглядеть бархатными и сияющими.



* Окрашенные таким способом яйца не будут пропитаны алкоголем.

~ «Яйца галактика»~

* Окрасьте яйца с помощью пищевого красителя в однородный темно-синий или черный цвет.



* Остудите и просушите.



* Нанесите точечно ватной палочкой жидкий белок и окуните в емкость с сахаром или пасхальной посыпкой.



* Дайте декору высохнуть на скорлупе.



* В итоге получится оформление в галактическом стиле: с мерцающими звездами и белыми кометами.

~Декупаж белком~

* Отварите яйца и охладите.



* Подготовьте яичный белок.



* Из салфетки вырежьте цветы, фигурки животных и другие пасхальные мотивы.



* С вырезанных фрагментов отделите нижние слои, оставьте только самый верхний слой салфетки, на котором расположен рисунок.



* Положите узор на яйцо, окуните кисть в белок и аккуратно нанесите поверх салфетки.



* Дайте декору высохнуть.

~Градиент~

* Налейте краситель в стакан, опустите в него яйцо и оставьте на 10 минут.



* Аккуратно слейте немного жидкости, чтобы она покрывала только часть яйца, и оставьте еще на 20 минут.



* Слейте еще часть красителя и подержите в нем яйцо около 40 минут.



* Получится интересный эффект градиентной окраски.

~Рисовая текстура~

* Хороший помощник в окрашивании яиц — рис. Чтобы получить необычную расцветку, положите в емкость или обычный целлофановый пакет рис, налейте внутрь жидкий пищевой краситель.



* Перемешайте рис, чтобы он равномерно прокрасился.



* Закопайте в цветной рис заранее отваренное яйцо, оставьте на час.



* Достаньте. Наслаждайтесь необычной окраской.

Полезные лайфхаки для покраски яиц.

Анна Дивинская рекомендует опробовать несколько интересных идей:

* Наклейте на яйца фигурные наклейки и покрасьте вместе с ними. С обсушенных яиц снимите наклейки — на их месте останутся белые отпечатки. Это будет очень красиво.



* Обмотайте яйца нитками или резинками, окрасьте, а потом снимите резинки или нитки. Получится интересный узор.



* При окрашивании периодически доставайте яйца из красящей смеси, протирайте салфеткой для «космического» эффекта и потом опускайте в другой цвет. Получатся красивые и разные, неповторимые «космические» рисунки.



* Готовые яйца после покраски можно натереть маслом, чтобы они блестели.



* Используйте для окраски перепелиные яйца: они нарядные сами по себе, а при окрашивании еще красивее.

Как красить яйца на Пасху аллергикам.

Врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Подмосковья Наталья Попова рассказала, как лучше всего окрашивать яйца на Пасху аллергикам.

Важно избегать:

1. Искусственных красителей. Отложите в сторону краски с синтетическими добавками, особенно если у вас аллергия на химические вещества.



2. Ароматизаторов и консервантов. Многие готовые наборы для окрашивания яиц содержат ароматизаторы и консерванты, которые могут вызвать реакцию. Не покупайте такие.



3. Натуральных красителей. Они могут вызвать аллергическую реакцию и омрачить праздник.

Выбирайте специальные пищевые красители без искусственных добавок и консервантов.

Полезные советы:

* Работайте в хорошо проветриваемом помещении.



* Надевайте перчатки, чтобы избежать контакта кожи с красителями.



* Тщательно мойте руки после работы с красками.



* Храните окрашенные яйца в холодильнике, чтобы избежать размножения бактерий.