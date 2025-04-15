В Омске скоропостижно скончался молодой капитан теплохода

В омское судоходство Анатолий Велижанин пришел работать в 2009 году, начинал на теплоходе «Бекас» с должности моториста. Несколько лет назад, в 2021 году, стал капитаном теплохода «Дрофа». Коллегам Анатолий запомнился как прекрасный профессионал и верный товарищ, который всегда придет на выручку.