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В Омске скоропостижно скончался молодой капитан теплохода

Коллеги и близкие простятся с Анатолием Велижаниным.

В Омске в молодом возрасте безвременно скончался капитан теплохода «Дрофа» Анатолий Велижанин. Об утрате сообщили в администрации ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водный путей».

В омское судоходство Анатолий Велижанин пришел работать в 2009 году, начинал на теплоходе «Бекас» с должности моториста. Несколько лет назад, в 2021 году, стал капитаном теплохода «Дрофа». Коллегам Анатолий запомнился как прекрасный профессионал и верный товарищ, который всегда придет на выручку.

У Анатолия Велижанина остались жена и сын. О причинах его безвременной кончины не сообщается. О дате и месте прощания станет известно позднее.