Светлое Христово Воскресение: где и когда в Ростове можно освятить пасхальные угощения

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
Освящение пасхальной снеди пройдет 19 апреля с 12:00 до 20:00 и 20 апреля с 05:00 до 16:00.
Адрес: улица Станиславского, 58.
Приход святого Георгия Победоносца
Освящать куличи и яйца можно будет 19 апреля с 12:00 до 23:00. В 23:30 стартует пасхальная полунощница, а в 00:00 20 апреля — пасхальная заутреня и Божественная литургия. В сам праздник освящение продлится с 03:00 до 20:00, вечернего богослужения не будет.
Адрес: улица 339-й Стрелковой Дивизии, 33.
Старо-Покровский храм
Прихожане смогут освятить пасхальные угощения 19 апреля с 12:00 до 22:00, а 20 апреля — с 09:00 до 16:00.
Адрес: улица Большая Садовая, 113б.
Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница»
Здесь куличи будут освящать 19 апреля с 12:00 до 19:00, а также 20 апреля в течение всего дня после завершения богослужений.
Адрес: улица Таганрогская, 108а.
Благовещенский греческий храм
Освящение куличей будет проходить каждый час с 12:00 до 20:00 19 апреля, а 20 апреля — с 08:00 до 15:00.
Адрес: переулок Университетский, 58.
Татианинский храм при ДГТУ
Пасхальную снедь начнут освящать 19 апреля с 11:00 до 18:00, а 20 апреля — с 08:00 до 15:00.
Адрес: студенческий парк ДГТУ.
Храм иконы Божией Матери «Умиление»
Освящение куличей и пасх начнется 19 апреля. В этот день оно будет проходить с 14:00 до 18:00 и с 18:30 до 21:00. 20 апреля освящение пасхальных угощений пройдет практически в течение всего дня: с 03:30 до 05:00, с 06:00 до 09:00, с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 15:00, с 15:30 до 16:00 и с 18:30 до 19:00.
Адрес: улица Димитрова, 43.
Пасхальную снедь можно освятить и в других храмах Ростова. Каждый приход устанавливает свои правила и формирует праздничную программу.
Примечательно, что в 2025 году вместе с православными отметят Пасху католики и большинство протестантов. Еврейская Пасха (Песах) начнется раньше — с вечера 12 апреля до ночи с 19 на 20 апреля.