Светлое Христово Воскресение: где и когда в Ростове можно освятить пасхальные угощения

Освящение куличей и пасх начнется 19 апреля. В этот день оно будет проходить с 14:00 до 18:00 и с 18:30 до 21:00. 20 апреля освящение пасхальных угощений пройдет практически в течение всего дня: с 03:30 до 05:00, с 06:00 до 09:00, с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 15:00, с 15:30 до 16:00 и с 18:30 до 19:00.