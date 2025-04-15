В Ростовской области перестали выдавать инсулиновые иглы для детей с диабетом

В Ростовской области родители детей с сахарным диабетом пожаловались вице-спикеру Госдумы Виктории Абрамченко на отсутствие инсулиновых игл. Трудности с их получением начались с января.
Как сообщила Виктория Абрамченко, якобы тендер на закупку инсулиновых игл не взяла ни одна компания. Поэтому родители вынуждены покупать иглы за свой счет либо использовать их повторно, рискуя здоровьем своего ребенка.
Вице-спикер отметила, что инсулиновые иглы должны выдаваться детям с диабетом бесплатно по рецепту врача. О ситуации она уведомила министра здравоохранения Михаила Мурашко.
— Надеюсь, что меры для восстановления прав маленьких пациентов будут приняты как можно скорее, — сообщила Виктория Абрамченко.