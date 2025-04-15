Подачу тепла снизят в домах и социальных объектах в Нижнем Новгороде

«Везде, где от источников существует возможность регулировки параметров на выходе, такие работы будут проведены. Технический персонал будет контролировать все погодные изменения и следить за параметрами оборудования на источниках. Управляющие организации также при наличии технической возможности будут регулировать работу внутридомовых систем отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам в зависимости от потребности», — отметили в ресурсоснабжающей организации.