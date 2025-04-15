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Подачу тепла снизят в домах и социальных объектах в Нижнем Новгороде

Котельные и центральные тепловые пункты переведут на сниженные параметры.

Источник: Нижегородская правда

Подачу тепла снизят в жилых домах и социальных объектах в Нижнем Новгороде в связи с потеплением, а также по просьбам жителей города. Об этом сообщили в АО «Теплоэнерго».

Отмечается, что котельные и центральные тепловые пункты в зоне ответственности «Теплоэнерго» переведут на сниженные параметры.

«Везде, где от источников существует возможность регулировки параметров на выходе, такие работы будут проведены. Технический персонал будет контролировать все погодные изменения и следить за параметрами оборудования на источниках. Управляющие организации также при наличии технической возможности будут регулировать работу внутридомовых систем отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам в зависимости от потребности», — отметили в ресурсоснабжающей организации.

При этом, как пояснили в «Теплоэнерго», невозможно значительно понизить температуру теплоносителя, так как котлы обеспечивают не только отопление, но и подогрев горячей воды, температура которой должна быть не ниже 60 градусов.

Отопительный сезон пока завершать не планируют.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в нижегородском транспорте пока не планируют снижать отопление из-за нестабильной погоды и возможного похолодания.