Замминистра обороны РФ Анна Цивилева проверила оказание медпомощи в госпитале МВО в Нижнем Новгороде

Совершенствование работы ВВК находится на постоянном контроле министра обороны РФ Андрея Белоусова. Для оперативной реализации решений ВВК в части начисления положенных выплат за ранение в госпитале установлено оборудование кадровой информационной системы Минобороны России, что позволяет оперативно провести все выплаты — как первоначальные 100 тысяч, так и дифференцированные в зависимости от степени тяжести ранения. Члены ВВК доложили замминистра обороны РФ, что проблем с загрузкой справок нет, в течение суток после заседаний они загружаются в базу данных.