Замминистра обороны РФ Анна Цивилева проверила оказание медпомощи в госпитале МВО в Нижнем Новгороде

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проинспектировала организацию оказания медицинской помощи и работу по протезированию военнослужащих с тяжелыми ранениями в 422-м госпитале в Нижнем Новгороде.
«Важно, чтобы протезирование работало в том формате, как определено по временному Единому стандарту протезирования», — отметила Анна Цивилева.
Анна Цивилева в ходе проверки госпиталя добавила, что благодаря поэтапной реализации задачи министра обороны Андрея Белоусова, порученной в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны России, по обеспечению условий для реабилитации военнослужащих, протезирование стало более доступным, сократились сроки выполнения данной медицинской процедуры для каждого военнослужащего.
Она также оценила динамику протезирования военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.
На сегодня 422-й военный госпиталь в Нижнем Новгороде стал базовым для региона по организации работы протезных предприятий в рамках Единого стандарта протезирования. Благодаря данному стандарту осуществляется взаимодействие по работе с координационным центром протезирования и реабилитации, который функционирует на базе ВМА им. С. М. Кирова.
Кроме того, Анна Цивилева пообщалась с военнослужащими, готовящимися к получению высокотехнологичных протезов.
«Сейчас точно можно сказать, что вся концепция нашего стандарта протезирования работает, вы получите высоко функциональные протезы отличного качества», — отметила она в ходе общения с бойцами.
Анна Цивилева посетила заседание военно-врачебной комиссии (ВВК) 422-го военного госпиталя. В ходе комиссии определяется степень тяжести полученных ранений, а также категория годности военнослужащего для дальнейшего прохождения службы, реабилитации, долечивания или увольнения по болезни. В комиссию входят хирург, невролог, терапевт, лор-врач, офтальмолог и в случае необходимости другие специалисты, что позволяет рассмотреть любой случай всесторонне и не допустить ошибок.
Совершенствование работы ВВК находится на постоянном контроле министра обороны РФ Андрея Белоусова. Для оперативной реализации решений ВВК в части начисления положенных выплат за ранение в госпитале установлено оборудование кадровой информационной системы Минобороны России, что позволяет оперативно провести все выплаты — как первоначальные 100 тысяч, так и дифференцированные в зависимости от степени тяжести ранения. Члены ВВК доложили замминистра обороны РФ, что проблем с загрузкой справок нет, в течение суток после заседаний они загружаются в базу данных.
Также в терапевтическом отделении Анне Цивилевой представили технологии для проведения медико-психологической реабилитации, которую проводят с применением программно-аппаратного резонансно-акустического реабилитационного комплекса для коррекции психосоматического состояния пациента.
Состояние улучшается при помощи звуковой стимуляции мозга. Данная технология позволяет ускорить выздоровление и более эффективно вести лечение пациентов с восстановлением не только физического здоровья, но и эмоционально-психологического состояния.