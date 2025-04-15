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«Надо действовать на упреждение». Нарышкин заявил об усилении эскалации со стороны Франции, Великобритании и Германии у границ Беларуси и России

Глава СВР Нарышкин предупредил о военной активности НАТО у границ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Минске сказал о росте военной активности стран НАТО у границ Беларуси и России, передает БелТА.

Так, Нарышкин заявил, что у границ Союзного государства Беларуси и России наблюдается повышение военной активности стран НАТО.

— Мы видим повышение военной активности государств НАТО у наших границ, — прокомментировал он.

При этом еще глава СВР предупредил о повышении уровня эскалации со стороны западных государств.

— Мы чувствуем и видим, что европейские страны — особенно Франция, Великобритания и Германия — повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта, — обратил он внимание.

А затем, резюмируя, Нарышкин призвал действовать на упреждение.

— Нам надо действовать на упреждение. Мы к этому готовы, — уверен глава Службы внешней разведки России.

Также глава СВР Нарышкин сказал о сложных задачах для спецслужб Беларуси и России. Еще в Минске глава СВР Нарышкин сказал об интенсивном диалоге России и США.

И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко передал пожелания президенту России Владимиру Путину через главу СВР Нарышкина.