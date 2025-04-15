В МЭИ разработали систему промышленного электрообогрева нового поколения

«Кроме технологических преимуществ, новая разработка имеет экономическую привлекательность. В сравнении с традиционными методами обогрева система отличается существенно меньшей длиной силовых кабелей и измерительных проводников, что позволяет значительно снизить как капитальные вложения, так и эксплуатационные затраты. Простота в обслуживании и возможность адаптации под различные условия применения делают эту разработку перспективной для широкого использования в нефтяной и газовой промышленности», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.