В МЭИ разработали систему промышленного электрообогрева нового поколения

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали новую разветвленную систему промышленного электрообогрева, которая позволяет повысить точность регулирования температуры, а также снизить расходы на энергию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Ученые НИУ “МЭИ” разработали разветвленную систему промышленного обогрева нового поколения с пространственным цифровым термоконтролем.. Разработанная система электрообогрева способна эффективно обслуживать рассредоточенную сеть транспортных трубопроводов, выкидных линий скважин и отводов, что является новым подходом в сравнении с существующими линейными системами», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, новая система позволяет повысить точность регулирования температуры и значительно снизить расходы на энергию, а также обеспечить предиктивную аналитику для оптимизации энергопотребления и предупреждения аварийных ситуаций на инфраструктурных объектах нефтегазовой и химической отраслей промышленности, особенно в регионах с холодным климатом.
«Кроме технологических преимуществ, новая разработка имеет экономическую привлекательность. В сравнении с традиционными методами обогрева система отличается существенно меньшей длиной силовых кабелей и измерительных проводников, что позволяет значительно снизить как капитальные вложения, так и эксплуатационные затраты. Простота в обслуживании и возможность адаптации под различные условия применения делают эту разработку перспективной для широкого использования в нефтяной и газовой промышленности», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.
Система разработана научной группой на кафедре электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ «МЭИ» под руководством профессора Максима Федина в рамках программы научных исследований «Приоритет-2030: технологии будущего».