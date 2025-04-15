Около 1,1 млн иностранцев посетили Беларусь за три года действия безвиза

В пограничном ведомстве напомнили, что решением главы государства 15 апреля 2022 года в Беларуси был введен безвизовый въезд для граждан соседних европейских стран. За три года по безвизву в Беларусь приехали 1 062 746 иностранцев: 610 896 граждан Литвы, 261 419 граждан и 80 134 негражданин Латвии и 110 297 граждан Польши.
С 19 июля прошлого года список стран, которым разрешен безвизовый въезд, пополнили еще 35 государств. В настоящее время 22 853 гражданина этих стран посетили нашу страну.
В Госпогранкомитете подчеркнули, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.
Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».