Около 1,1 млн иностранцев посетили Беларусь за три года действия безвиза

В пограничном ведомстве напомнили, что решением главы государства 15 апреля 2022 года в Беларуси был введен безвизовый въезд для граждан соседних европейских стран. За три года по безвизву в Беларусь приехали 1 062 746 иностранцев: 610 896 граждан Литвы, 261 419 граждан и 80 134 негражданин Латвии и 110 297 граждан Польши.