В Кировском районе Самары вернут прежнего подрядчика по вывозу мусора

«Мне просто неудобно перед жителями — мы вместе проводим субботники, а вот этот вот банальный мусор, который не вывозит сегодня регоператор, он опять весь во дворе. Просто насмарку вся эта работа. И мне просто перед людьми стыдно, неудобно, наверное, за то, что я не могу быстро решить эту проблему. Но поверьте, я на всех совещаниях, которые проводятся в правительстве, […] поднимаю, не боясь, эту тему, и предлагаю решение. Хочу сказать, что сегодня решается вопрос о смене перевозчиков в Кировском районе. То есть и “Природа”, и “Петро-Васт”, скорее всего, будут переориентированы на другие территории. А к нам вернется наш перевозчик “ТрансЭко” со своей новой техникой (52 “Скании”). […] Он замечательно справлялся с этой проблемой. Я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен», — рассказал глава Кировского района.