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Попова поручила регионам усилить профработу по борьбе с клещами

Попова поручила регионам усилить профработу из-за начала сезона клещей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам усилить профилактическую работу в связи с началом сезона активности клещей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Селекторное совещание прошло во вторник в Роспотребнадзоре под руководством Поповой. На нем обсуждалась оперативная эпидемиологическая ситуация, а также результаты контроля за продукцией, находящейся в обороте.

«В ходе совещания было озвучено, что заболеваемость респираторными инфекциями постепенно снижается, однако с установлением теплой погоды начинается сезон активности клещей, а также геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В части профилактики и информирования населения Анна Попова поручила усилить работу и активнее информировать население», — рассказали журналистам в пресс-службе.