Попова поручила регионам усилить профработу по борьбе с клещами

«В ходе совещания было озвучено, что заболеваемость респираторными инфекциями постепенно снижается, однако с установлением теплой погоды начинается сезон активности клещей, а также геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В части профилактики и информирования населения Анна Попова поручила усилить работу и активнее информировать население», — рассказали журналистам в пресс-службе.