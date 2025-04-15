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На шахте в Ростовской области задействованы горноспасательные отряды

С рабочими, которые остались под завалами в шахте, не могу связаться.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на шахте «Садкинская» продолжается операция по спасению двух горняков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Чтобы достать рабочих из-под завалов, привлекли два расчета военизированного горноспасательного отряда. Сейчас они проводят разбор обрушившейся породы. Связи с шахтерами пока нет. Однако в забой поступает воздух.

Также на месте ЧП находится заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко. Он координирует работу всех служб.