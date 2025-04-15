На шахте в Ростовской области задействованы горноспасательные отряды

В Ростовской области на шахте «Садкинская» продолжается операция по спасению двух горняков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Чтобы достать рабочих из-под завалов, привлекли два расчета военизированного горноспасательного отряда. Сейчас они проводят разбор обрушившейся породы. Связи с шахтерами пока нет. Однако в забой поступает воздух.
Также на месте ЧП находится заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко. Он координирует работу всех служб.