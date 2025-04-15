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В мэрии рассказали о салюте в День Победы в Калининграде

Первые залпы прозвучат 9 мая в 22:00.

Источник: Пресс-служба Президента России

В Калининграде в День победы состоится праздничный салют. Он намечен на 22:00 пятницы, 9 мая. Об этом 15 апреля сообщила Вера Савицкая, и. о. председателя комитета по соцполитике администрации Калининграда.

Также, по словам чиновницы, на шести общественных территориях непосредственно 9 мая проведут торжественные мероприятия. Такие пройдут, например, на Летнем озере, на площади Победы.

Главным мероприятием Дня Победы Савицкая назвала парад, который состоится на площади Победы в Калининграде в 10:00. Уже известно, что репетировать его будут трижды: 2, 5 и 7 мая. 8 мая будет резервным днем.