В мэрии рассказали о салюте в День Победы в Калининграде

В Калининграде в День победы состоится праздничный салют. Он намечен на 22:00 пятницы, 9 мая. Об этом 15 апреля сообщила Вера Савицкая, и. о. председателя комитета по соцполитике администрации Калининграда.
Также, по словам чиновницы, на шести общественных территориях непосредственно 9 мая проведут торжественные мероприятия. Такие пройдут, например, на Летнем озере, на площади Победы.
Главным мероприятием Дня Победы Савицкая назвала парад, который состоится на площади Победы в Калининграде в 10:00. Уже известно, что репетировать его будут трижды: 2, 5 и 7 мая. 8 мая будет резервным днем.