В Калининграде пользователей «Волны Балтики» ждёт ещё одно новшество

Чиновник ответил на замечания жителей относительно недостатка информации. Люди жалуются, что в автобусах много визуального шума, часто в салоне вывешены устаревшие данные, вплоть до недействующих маршрутов. А вот как произвести оплату или пополнить счёт, непонятно. Шлыков пообещал, что работу в части информирования усилят. Кроме того, в мэрии обсудят возможность увеличить в каждом салоне количество валидаторов, чтобы люди не толкались возле входа.