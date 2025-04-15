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В Калининграде пользователей «Волны Балтики» ждёт ещё одно новшество

Речь про школьников и льготников.

В Калининграде транспортные карты «Волна Балтики» можно будет привязать к банковским и не возить с собой пластик. Об этом «Клопс» рассказал вице-мэр Игорь Шлыков.

Речь про льготников и школьников. Эта категория граждан сможет оформить платёж на одну из карт в личном кабинете.

«Можно теперь свою льготу привязать к банковской карте — в кармане на один пластик меньше. Работаем со школьниками, чтобы справка тоже была [не бумажной, а] электронной, не было бы лишнего документа в кармане. Это тоже удобство», — пояснил Шлыков.

Чиновник ответил на замечания жителей относительно недостатка информации. Люди жалуются, что в автобусах много визуального шума, часто в салоне вывешены устаревшие данные, вплоть до недействующих маршрутов. А вот как произвести оплату или пополнить счёт, непонятно. Шлыков пообещал, что работу в части информирования усилят. Кроме того, в мэрии обсудят возможность увеличить в каждом салоне количество валидаторов, чтобы люди не толкались возле входа.

Турист из Питера подсказал, как решить проблему с валидаторами в калининградских автобусах.