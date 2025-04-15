«Белавиа» начинает летать в Анталью из Минска и областных городов

«Белавиа» возобновляет чартерную программу из Минска и областных городов в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба компании.
Так, рейсы Минск-Анталья начнут летать из белорусской столицы уже с 17 апреля. А с середины мая к чартерной программе подключатся и областные аэропорты.
Самолеты «Белавиа» полетят в Анталью из: Гомеля (с 11 мая), Бреста (с 12 мая), Могилева (с 18 мая) и Витебска (с 25 мая).
Подробности чартерной программы — у туроператоров.
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