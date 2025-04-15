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«Белавиа» начинает летать в Анталью из Минска и областных городов

«Белавиа»: рейсы Минск-Анталья возобновляются с 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» возобновляет чартерную программу из Минска и областных городов в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба компании.

Так, рейсы Минск-Анталья начнут летать из белорусской столицы уже с 17 апреля. А с середины мая к чартерной программе подключатся и областные аэропорты.

Самолеты «Белавиа» полетят в Анталью из: Гомеля (с 11 мая), Бреста (с 12 мая), Могилева (с 18 мая) и Витебска (с 25 мая).

Подробности чартерной программы — у туроператоров.

Тем временем синоптики сказали, что в Беларусь будет поступать пыль с африканского континента — что ждать белорусам.

А еще мы писали, что на Майорке супруги задержаны за продажу кошек, привезенных из Беларуси и РФ.