В Советском районе Волгограда построят школу на 1280 мест

Проект школы будет основываться на общеобразовательном учреждении, которое построили на улице Кортоева в Дзержинском районе. Школа, названая именем легендарной Александры Пахмутовой, открыла свои двери 1 сентября 2024 года. Здание переменной этажности (2−4 этажа) рассчитано на 51 класс, спортивный блок, актовый зал.
Предусматривается обустройство библиотеки, профильных мастерских, лабораторий, пищеблока и медицинского кабинета. Пространство школы адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории общеобразовательного учреждения оборудуют спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками. Все работы планируется завершить в 2028 году.
Строительство новой школы в Советском районе входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.
Напомним, что в Волгоградской области ведется комплексная работа, направленная на развитие системы образования. С 2018 года в рамках выполнения нацпроектов, федеральных и региональных программ в регионе возведено 13 новых школ, а в 2025-м сдана школа № 121 в поселке ГЭС Тракторозаводского района.
Сейчас специалисты возводят корпус общеобразовательного учреждения со спортивным залом в Новоаннинском районе, работы планируется завершить до конца года. Еще 4 образовательных объекта в Волгограде и Волжском построят в ближайшем будущем. Всего в течение 2 лет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе обновят 98 зданий подобных учреждений.