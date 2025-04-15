В Советском районе Волгограда построят школу на 1280 мест

Сейчас специалисты возводят корпус общеобразовательного учреждения со спортивным залом в Новоаннинском районе, работы планируется завершить до конца года. Еще 4 образовательных объекта в Волгограде и Волжском построят в ближайшем будущем. Всего в течение 2 лет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе обновят 98 зданий подобных учреждений.