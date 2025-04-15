Заместителем губернатора Ростовской области назначили Александра Скокова

Врио губернатора Ростовской области назначил своим заместителем — руководителем аппарата правительства региона Александра Скокова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Новый заместитель будет отвечать за вопросы кадровой политики, защиты гостайны, внутреннего финансового аудита, обеспечения деятельности регионального кабмина.
Об Александре Скокове известно, что он работал в Минпромэнерго и Минэкономразвития России на разных должностях, также трудился в аппарате правительства России и в Евразийской экономической комиссии. Кроме этого он был заместителем гендиректора по административному управлению АО «Аэрофлот-российские авиалинии».