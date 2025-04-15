В Башкирии отметят День национального костюма

Напомним, что с 2020 года День национального костюма проходит в республике согласно указу Главы региона Радия Хабирова в апреле и сентябре.
В преддверии Дня национального костюма народов Республики Башкортостан управление по культуре и искусству администрации Уфы объявило танцевальный флешмоб. Чтобы присоединиться к флешмобу, надо добавить в свой образ элементы национального костюма, записать короткое видео с танцем или движением под этническую музыку.
Ролик публикуется в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #этномодно, необходимо отметить также управление по культуре и искусству. По словам организаторов, лучшие видео попадут в подборку ведомства.
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