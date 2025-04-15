В Башкирии отметят День национального костюма

В преддверии Дня национального костюма народов Республики Башкортостан управление по культуре и искусству администрации Уфы объявило танцевальный флешмоб. Чтобы присоединиться к флешмобу, надо добавить в свой образ элементы национального костюма, записать короткое видео с танцем или движением под этническую музыку.