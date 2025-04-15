15 автобусов- «гармошек» закупят для Екатеринбурга

На маршруты общественного транспорта Екатеринбурга должны выйти 15 автобусов- «гармошек», которые работают на газомоторном топливе. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Орлов.
«Это машины особо большого класса, — сообщил глава. — Они максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевезти множество пассажиров».
Салоны автобусов оснастят кондиционерами, терминалами для оплаты, камерами видеонаблюдения, зарядками для мобильных устройств.
Администрация уже объявила конкурс на поставку таких автобусов. Они должны выйти на самые востребованные маршруты.
«МК-Урал» ранее писал, что новые автобусы смогут перевозить одновременно до 135 человек.
Предполагается, что сочлененные автобусы- «гармошки» будут направлены на обслуживание маршрута № 50. Также вероятно появление новых автобусов на маршруте №№ 57 и 58.