В Омске еще на три месяца продлили ограничение движения на мосту у Телецентра

Перекрытие движения по правой стороне моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра продлено еще на три месяца — до 15 августа 2025 года. Соответствующий корректирующий документ подписан врио мэра Евгением Фоминым.
Напомним, ограничения движения были введены в ноябре прошлого года. Их необходимость связана с проведением капитального ремонта моста. Изначально планировалось, что мост будет перекрыт до 30 апреля.
Согласно новой схеме, движение будет полностью перекрыто два раза в неделю: с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья и с 23:00 среды до 5:00 четверга.