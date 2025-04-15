Минцифры напомнило, что «Госуслуги» не отправляют смс о входе в аккаунт

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Уведомления о входе в учетную запись на портале «Госуслуги» могут приходить только на электронную почту с адреса no-reply@gosuslugi.ru, в смс такая информация не отправляется, а номера мошенников, которые запускают рассылки якобы от «Госуслуг», оперативно блокируются, сообщило Минцифры РФ.
Ранее корреспондент РИА Новости заметил, что россияне стали получать поддельные письма якобы от «Госуслуг» о попытках входа в аккаунт с других устройств. Так, жертве приходит сообщение на почту якобы от портала об успешном входе в аккаунт. При этом название портала написано раздельно с ошибкой — Gos uslugi. Также указан номер якобы службы поддержки, по которому рекомендуют «срочно связаться» в случае ошибки.
«Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс такая информация не отправляется", — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Не нужно открывать письма якобы от портала с других адресов, переходить по ссылкам и звонить по указанным там номерам, отметили в министерстве.
Также рекомендуется обращать внимание на отправителя электронного письма и всегда проверять ссылку страницы, по которой переходите. Единственно верный адрес «Госуслуг» — gosuslugi.ru, добавили там. Также лучше устанавливать приложения только из официальных источников и обращать внимание на то, кто разработал приложение в онлайн-магазине, пользоваться антивирусными программами.
«Никому никогда не называйте данные для входа в “Госуслуги” — логин, пароль, сведения о втором факторе защиты и смс-код для восстановления доступа. Они могут понадобиться только лично вам», — напомнили в министерстве.
«Если мошенники рассылают электронные письма или смс от якобы “Госуслуг” и указывают в них телефоны для связи, мы оперативно блокируем эти номера», — резюмировали там.