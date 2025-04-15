Слюсарь потребовал срочно решить проблему с закупкой инсулиновых игл для донских детей

— Вы же отвечаете за результат, а не за процесс. Если такие случаи возможны, они связаны с технологическим циклом, задержкой со стороны поставщиков, с некорректно рассчитанной экономикой — значит, надо процессом управлять в ручном режиме, — сказал Юрий Слюсарь. — Надо было этой ситуацией заниматься. Контролировать — не просто объявили конкурс и ждете результатов, надо работать с предприятиями, что у них с производственным циклом, с возможностями. Люди, которые болеют и кому инсулиновые иглы нужны, вряд ли ваше объяснение поймут.