Слюсарь потребовал срочно решить проблему с закупкой инсулиновых игл для донских детей

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании поручил министерству здравоохранения региона оперативно устранить сбои в обеспечении детей с диабетом инсулиновыми иглами. Эти медицинские изделия должны выдаваться бесплатно по рецептам, однако в последние месяцы пациенты сталкивались с задержками.
— Резонансной стала тема задержки поставок игл для инсулиновых шприцов. Жители ждут их по полтора месяца. По словам министра здравоохранения Юрия Кобзева, сейчас иглы поступили в регион. Но такая ситуация не должна повториться. Люди должны получать жизненно важные лекарства и оборудование в срок. Для этого нужно вести постоянную работу с поставщиками, — отметил Юрий Слюсарь.
Министр здравоохранения пояснил, что перебои возникли из-за сложностей с определением поставщиков в ходе конкурсных процедур. Однако главу региона такое объяснение не удовлетворило.
— Вы же отвечаете за результат, а не за процесс. Если такие случаи возможны, они связаны с технологическим циклом, задержкой со стороны поставщиков, с некорректно рассчитанной экономикой — значит, надо процессом управлять в ручном режиме, — сказал Юрий Слюсарь. — Надо было этой ситуацией заниматься. Контролировать — не просто объявили конкурс и ждете результатов, надо работать с предприятиями, что у них с производственным циклом, с возможностями. Люди, которые болеют и кому инсулиновые иглы нужны, вряд ли ваше объяснение поймут.
По данным минздрава, на 15 апреля заключен контракт на поставку более 7 млн игл, что покрывает годовую потребность. Партия уже начала поступать на фармацевтические склады, откуда изделия будут распределяться по аптекам. В случае необходимости объем закупок увеличат.
Глава региона подчеркнул, что подобные сбои недопустимы и потребовал от ведомства усилить контроль за поставками жизненно важных медикаментов.