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Кроссворд на 16 апреля 2025

16 апреля родился человек, который научил весь мир смеяться сквозь слезы — Чарли Чаплин. Его «Бродяга» стал иконой немого кино и напоминанием о силе мимики, жеста и добра. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его непростой путь и вклад в киноискусство.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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