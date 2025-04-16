Кроссворд на 16 апреля 2025

16 апреля родился человек, который научил весь мир смеяться сквозь слезы — Чарли Чаплин. Его «Бродяга» стал иконой немого кино и напоминанием о силе мимики, жеста и добра. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его непростой путь и вклад в киноискусство.