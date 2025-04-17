Ответы на кроссворд от 16 апреля 2025: интересные факты про Чарли Чаплина

3. Годдар

Актриса Полетт Годдар была в близких отношениях с Чарли Чаплином с 1932 по 1940 год, большую часть времени проживая в его доме. Она сыграла главные роли в его фильмах «Новые времена» и «Великий диктатор». После разрыва в 1940 году они утверждали, что тайно поженились в 1936 году. Впоследствии Годдар переехала в Швейцарию, где вышла замуж за писателя Эриха Марию Ремарка.