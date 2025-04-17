Ответы на кроссворд от 16 апреля 2025: интересные факты про Чарли Чаплина

По горизонтали:
1. Фбр
Под влиянием маккартизма, Чарли Чаплина обвинили в антиамериканской деятельности и коммунистических симпатиях. Его активная кампания в поддержку открытия второго фронта в 1942 году спровоцировала усиление преследования со стороны ФБР, во главе с Эдгаром Гувером, который давно собирал на актера компромат. К концу 1940-х годов конгрессмены угрожали вызвать Чаплина на слушания, но отказались от этой идеи, опасаясь его сатирического ответа.
2. Камео
Чарли Чаплин был мастером неожиданных появлений в своих фильмах. Он часто играл камео, не указывая себя в титрах и надеясь остаться неузнанным. В титрах к «Парижанке» он сразу предупредил зрителей, что его в фильме не будет. В «Графине из Гонконга» Чаплин появился в роли очень старого стюарда.
3. Студия
Стремясь к творческой независимости, Чаплин в 1919 году вместе с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбэнксом и Дэвидом У. Гриффитом основал студию «Юнайтед Артистс», чтобы противостоять влиянию кинопрокатчиков. Этот шаг позволил Чаплину создавать собственные независимые фильмы, которые он снимал в «Юнайтед Артистс» до своего отъезда из Америки в начале 1950-х годов. Все фильмы, снятые Чаплином на этой студии, были полнометражными.
4. Гроб
1 марта 1978 года гроб с телом Чаплина был похищен с целью выкупа двумя безработными иммигрантами: поляком Романом Вардасом и болгарином Ганчо Ганевым. В мае преступники были арестованы, а гроб найден закопанным в поле близ деревни Новиль. 17 мая тело Чаплина перезахоронили на прежнем месте, усилив защиту железобетонным саркофагом толщиной 1,8 метра.
5. Оскар
Чарли Чаплин был удостоен двух почетных премий «Оскар»: в 1929 году за «универсальность и гениальность» в создании фильма «Цирк» и в 1972 году за «бесценный вклад» в развитие кинематографа. В 1973 году он также получил «Оскар» за лучшую музыку к фильму.
По вертикали:
1. Фильм
В 1914 году Чаплин впервые выступил в роли режиссера, сценариста и актера в своем фильме «Застигнутый дождем».
2. Цирк
В 1928 году Чарли Чаплин выпустил немой фильм «Цирк», где использовал образ «Маленького Бродяжки». Изначально номинированный на четыре «Оскара», фильм был снят с конкурса, а Чаплину вручили почетную награду за «многогранность и гениальность». Для съемок Чаплин освоил эквилибристику, тренируясь ходить по канату на высоте 12 метров. Незапланированной стала сцена с мартышками, которые набросились на актера во время съемок, но Чаплин приказал продолжить съемку.
3. Годдар
Актриса Полетт Годдар была в близких отношениях с Чарли Чаплином с 1932 по 1940 год, большую часть времени проживая в его доме. Она сыграла главные роли в его фильмах «Новые времена» и «Великий диктатор». После разрыва в 1940 году они утверждали, что тайно поженились в 1936 году. Впоследствии Годдар переехала в Швейцарию, где вышла замуж за писателя Эриха Марию Ремарка.
4. Бродяга
Чарли Чаплин создал Бродягу Чарли, трагикомического персонажа, ставшего его визитной карточкой. Согласно Чаплину, после неудачи фильма «Зарабатывая на жизнь» он случайно нашел этот образ, комбинируя элементы костюма: большие штаны, обувь, трость и котелок. Этот внешний вид, по его словам, «подсказал» ему характер вечного скитальца, доброго и романтичного. В то же время, другие актеры из студии «Кистоун» утверждали, что Чаплин просто собрал части их костюмов.
5. Лондон
Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне, в районе Уолворт, в семье артистов мюзик-холла.
Интересные факты о Чарли Чаплине:
- Кинотеатры, проводя конкурсы двойников, подогревали популярность Чарли Чаплина. В 1915 году, участвуя в таком конкурсе в Сан-Франциско, сам Чаплин не смог победить. В интервью Chicago Herald он шутливо предложил давать уроки чаплинской походки, мотивируя это как жалостью, так и желанием видеть «правильное» исполнение.
- Во время съемок «Великого диктатора» Чаплина предупреждали о цензурных проблемах и давлении с целью остановить производство, утверждая, что фильм не покажут ни в США, ни в Англии. После нападения Германии на СССР давление ослабло, но начали поступать угрозы от зрителей. После выхода фильма газета «Дейли ньюс» обвинила Чаплина в «коммунистической пропаганде», а нацистская пропаганда назвала его евреем.
- Во время работы над фильмом «Месье Верду» Чаплина вызвали на слушания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, но затем отменили вызов. По легенде, он планировал явиться в костюме Бродяги, что и спугнуло комиссию. Так как он не был гражданином США, Чаплин столкнулся с цензурным запретом на выпуск фильма, который, однако, удалось обойти путем перемонтажа. Прокат фильма сопровождался протестами и травлей в прессе, обвинявшей Чаплина в коммунизме и отсутствии гражданства. «Католический легион» организовал бойкот фильма. Несмотря на все это, «Месье Верду» был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий.
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