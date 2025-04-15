В течение недели в Ростовской области можно сдать донорскую кровь

Как сказано в сообщение, в акции будут участвовать учащиеся образовательных организаций, представители органов власти и культуры. Все они придут на станцию, чтобы сдать кровь. Однако стать донором может и любой желающий. Главным условием является — масса тела более 50 кг. Также донор за три дня до сдачи крови не должен употреблять алкоголь и сильнодействующие лекарства.