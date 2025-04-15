Рособрнадзор рассмотрит внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ

«В краткосрочной перспективе до 2026 года будут проработаны такие вопросы, как внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ, модернизация форм допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, разработка перспективных моделей заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам», — сказали в ведомстве.