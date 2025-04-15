Рособрнадзор рассмотрит внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вопросы по внедрению в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ будут проработаны до 2026 года, сообщили в Рособрнадзоре.
«В краткосрочной перспективе до 2026 года будут проработаны такие вопросы, как внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ, модернизация форм допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, разработка перспективных моделей заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам», — сказали в ведомстве.
Вместе с тем, глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводятся пресс-службой, сообщил, что была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. «Ряд этих решений реализован уже в 2025 году», — отметил он.
По словам Музаева, в каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые станут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене.