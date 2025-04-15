В Казани появятся еще 42 платные парковки

В Ново-Савиновском районе парковки появятся на улицах:



— проспект Ямашева, от улицы Мусина до улицы Бондаренко, четная сторона (в заездном кармане у парка Победы),

— проспект Ямашева, четная сторона, в заездных карманах, от улицы Короленко до проспекта Ибрагимова,

— проспект Ибрагимова, нечетная сторона, в заездных карманах, от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской,

— улица Козина, обе стороны, от проспекта Амирхана до конца дома № 2 на улице Козина,

— улица Козина, обе стороны, от проспекта Амирхана до улицы Сибгата Хакима,

— улица Чистопольская, нечетная сторона, местный проезд от улицы Абсалямова до улицы Бондаренко (ТЦ «Квартал»),

— улица Чистопольская, нечетная сторона, местный проезд от улицы Меридианной до улицы Абсалямова,

— улица Чистопольская, нечетная сторона, местный проезд от улицы Абдуллы Бичурина до улицы Мусина,

— улица Нигматуллина, четная сторона, в заездном кармане, на участке от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольской.