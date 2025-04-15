В Казани появятся еще 42 платные парковки

В Советском районе города новые платные парковки появятся на следующих улицах:
— проспект Победы, местный проезд, от проспекта Сахарова до улицы Глушко,
— улица Глушко, обе стороны, от проспекта Победы до улицы Хайдара Бигичева,
— улица Пионерская, обе стороны, от Сибирского тракта до улицы Академика Кирпичникова,
— улица Пионерская, обе стороны, от Сибирского тракта до улицы Заря (в заездных карманах),
— улица Николая Ершова, четная сторона, от улицы Искра до улицы Космонавтов (в заездных карманах),
— Сибирский тракт, обе стороны, участок от улицы Космонавтов до улицы Академика Арбузова (в заездных карманах),
— улица Космонавтов, нечетная сторона, в заездном кармане перед домом № 1,
— улица Академика Губкина, обе стороны, от Сибирского тракта до улицы Академика Губкина,
— улица Академика Губкина, нечетная сторона, от улицы Академика Кирпичникова до улицы Космонавтов,
— улица Красной Позиции, обе стороны, от улицы Николая Ершова до улицы Аделя Кутуя.
В Вахитовском районе новые парковки откроются на улицах:
— улица Островского, от улицы Николаева до улицы Айдинова, четная сторона,
— улица Островского, от улицы Хади Такташа до улицы Айдинова, нечетная сторона,
— улица Спартаковская, от улицы Суконной до улицы Нурсултана Назарбаева,
— улица Суконная, четная сторона, от улицы Островского до улицы Петербургской,
— улица Мусы Джалиля, нечетная сторона, от улицы Кремлевской до улицы Дзержинского,
— улица Мусы Джалиля, нечетная сторона, от улицы Кремлевской до улицы Рахматуллина,
— улица Зои Космодемьянской, обе стороны, участок от улицы Бехтерева до улицы Нагорной,
— улица Нагорная, четная сторона, участок от улицы Япеева до улицы Зои Комодемьянской,
— улица Зайни Султана, четная сторона, от улицы Марджани до дома № 6 на улице Зайни Султана,
— улица Чернышевского, территория внутри дома № 20,
— улица Туфана Миннулина, участок от улицы Марселя Салимжанова до улицы Хади Такташа,
— улица Хади Такташа, участок от улицы Марселя Салимжанова до улицы Нурсултана Назарбаева.
В Приволжском районе Казани муниципальные парковки создадут на улицах:
— улица Рихарда Зорге, четная сторона, местный проезд от улицы Фучика до улицы Дубравной,
— улица Рихарда Зорге, нечетная сторона, местный проезд от улицы Дубравной до улицы Фучика,
— улица Рихарда Зорге, четная сторона, местный проезд, участок от проспекта Победы до улицы Фучика,
— улица Рихарда Зорге, четная сторона, местный проезд, участок от улицы Фучика до проспекта Победы,
— проспект Победы, местный проезд, от улицы Зорге до улицы Сафиуллина,
— проспект Победы, местный проезд, заездные карманы (сквер Славы),
— улица Гарифьянова, обе стороны, от улицы Хусаина Мавлютова до улицы Сыртлановой,
— улица Терегулова, обе стороны, улица Дубравная до дома № 18.
В Ново-Савиновском районе парковки появятся на улицах:
— проспект Ямашева, от улицы Мусина до улицы Бондаренко, четная сторона (в заездном кармане у парка Победы),
— проспект Ямашева, четная сторона, в заездных карманах, от улицы Короленко до проспекта Ибрагимова,
— проспект Ибрагимова, нечетная сторона, в заездных карманах, от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской,
— улица Козина, обе стороны, от проспекта Амирхана до конца дома № 2 на улице Козина,
— улица Козина, обе стороны, от проспекта Амирхана до улицы Сибгата Хакима,
— улица Чистопольская, нечетная сторона, местный проезд от улицы Абсалямова до улицы Бондаренко (ТЦ «Квартал»),
— улица Чистопольская, нечетная сторона, местный проезд от улицы Меридианной до улицы Абсалямова,
— улица Чистопольская, нечетная сторона, местный проезд от улицы Абдуллы Бичурина до улицы Мусина,
— улица Нигматуллина, четная сторона, в заездном кармане, на участке от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольской.
В Московском районе новые парковки образуют на улицах:
— улица Волгоградская, четная сторона, от улицы Тунакова до улицы Декабристов,
— улица Декабристов, четная сторона, в заездном кармане, от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской,
— улица Шамиля Усманова, от улицы Декабристов до улицы Энергетиков, нечетная сторона.
В операторе казанских парковок заявили, что их расширение необходимо для уменьшения хаотической стоянки машин, повышения доступности мест в центре и деловых районах и увеличения комфорта для всех участников движения.